Letos stihli zorganizovat dvě utkání, v Bohumíně a v Darkovičkách. Postupně se vybralo pro Kubíka 191 tisíc korun, pro Františka pak 143 tisíc korun. „Obě události byly nenásilné. Vzniklo to spontánně. Dnes jsme do toho ponořeni víc,“ říká jeden ze zakladatelů klubu a organizátor Roman Szturc, hokejový útočník, který hrával extraligu za Vítkovice i Třinec.

„Na soudě v Ostravě jsme zapsaní jako spolek, máme transparentní účet, takže jsme se do toho položili. Ale není to jen o nás. Jsou v tom zapojeny obce, firmy, slyší na to i kluby. Zase jsme se posunuli dál,“ těší Szturce.

„Loni jsme mysleli, že toho bude víc, ale po celou zimu jsme měli problém se kvůli omezením a opatřením pořádně sejít, sednout a cokoli si naplánovat. Jsem ale rád, že z předešlých let máme na co navazovat a příští rok se ještě zase posuneme,“ doufá Roman Szturc.

„Sejdeme se, zahrajeme si fotbal, určitě vybereme krásnou částku, a užijeme si to,“ věří Szturc, který přiznává, že tato činnost jej chytla. „A nejen mě. Celkově nás všechny. To, že můžeme někomu pomoci, a pak i díky tomu, co se podaří vybrat, vidět, jak ty děti se posouvají a mají o kousek lepší život. Děláme to s radostí. Když pak vidíme výsledek, krásně to zahřeje. Proto se snažíme inspirovat i dalšími organizacemi,“ připouští Szturc.

Tou možná nejvýznamnější je v celé republice oblíbený a populární Real Top Praha, tým osobností nejen ze světa sportu, ale také kultury a celkově společenského života. „Je to naše hlavní inspirace. Kluci nám fandí, tak uvidíme, jestli z toho v budoucnu něco bude. Bylo by pěkné, kdybychom se potkali. Je to na dobré cestě,“ podotýká Roman Szturc.

Upozorňuje ale, že cílem není někoho kopírovat. „Oni to dělají ve velkém měřítku v celém Česku. My vlastně teprve začínáme. Chceme se posouvat a fungovat nejen v létě, ale třeba celoročně,“ prozrazuje Szturc. „Je to však běh na dlouhou trať, pořád se učíme. Nabídek je ale tolik, že nejsme schopni to pokrýt, takže půjdeme krok po kroku a uvidíme, kam se dostaneme,“ zakončuje s úsměvem Roman Szturc.