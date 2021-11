O jednom z nepopulárnějších fotbalových a sportovních klubů v Česku. Divák dostane možnost nahlédnout do zákulisí přípravy A-týmu na ligové utkání, přibližuje atmosféru v šatně před, v půli i po zápase. Anebo v týdnu, kdy obránce Jaroslav Svozil spoluhráčům líčí kožní problémy svých nohou. „Svozil nakazil mančaft. Zase covid? Ne, kuřími oky,“ rozesmál vtipným komentářem na plátně celý sál v kině brankář a kapitán Jan Laštůvka.

Nechybí ani třeba pohled za oponu jarního utkání na Slavii, kde Baník hrál drtivou část hrací doby o deseti po vyloučení Martina Filla. Přesto prohrál jen 1:2 a mohl dosáhnout i na víc. „Byly tam kamery i o poločase, a to člověk nepřemýšlí nad tím, jestli je sprostý, nebo ne. Mluví prostě v emocích. Celkově film ukázal lásku lidí ke klubu, co pro ně znamená, jak ho milují. Myslím, že tam byly i dojemné příběhy a dotkne se to každého. Moc se mi to líbilo,“ vylíčil Deníku obránce Jiří Fleišman.

Útočník Nemanja Kuzmanovič si vzpomněl na toto utkání, jelikož právě Martin Fillo ještě před nástupem upozorňoval na to, aby hráči nemluvili na sudího Pechance. „Jak jsem ho slyšel, úplně jsem se tomu smál,“ potvrdil Kuzmanovič.

„Pamatuji si, že jsme se o tom bavili. Ale bylo vidět, jak byl z toho chudák smutný. Ve finále z toho ale byl fantastický výkon a ještě v poslední minutě jsme měli šanci vyrovnat,“ vybavil si s tím, že podoba dokumentu ho potěšila. „Kluci nádherně na plátno vylíčili spojení Baníku s Ostravou. Ale čekal jsem i horší záběry,“ usmál se Kuzmanovič.

Majitel Václav Brabec vzpomíná na své začátky v Baníku, které probíhaly v době pádu do druhé ligy. Opakuje, že má tři cíle: vychovávat mladé hráče pro A-tým, vrátit Baník do pohárové Evropy a zároveň mu dát vlastní stadion. Také ale prozradil, že během šesti let nasypal do klubu přes 400 milionů korun.

„Když za mnou přišli s touto myšlenkou, věděl jsem, že natočit dokument o Baníku dává smysl, protože Baník je fenomén regionu, takže jsme se domluvili, že do toho půjdeme,“ uvedl ještě před projekcí Václav Brabec, podle jehož názoru se síla značky Babíku Ostrava v této době projevuje ještě v jiném aspektu.

„Společnost je polarizovaná, Baník ale lidi spojuje,“ řekl a dal dva příklady. Nedávné volby v Česku, a pandemii covidu a spory mezi odpůrci i zastánci vakcíny. Vybavil si kolaps známého fanouška přezdívaného Hrnek, který ve filmu také vystupuje.

„Všichni koukali na napínavý fotbal, jenže pak kousek od sektoru D se pohybovali jedni záchranáři, druzí, vytahovali elektrody a bojovalo se o život. Lidé přestali koukat na zápas, přestali slavit a všichni drželi klukovi pěstí. Tam jsem si uvědomil, že 90 minut mého rozčilování, nervozity, nadávání, strachování o výsledek, bylo bezvýznamné,“ přiznal Václav Brabec.

Známé heslo Baník pi**, nebo právě fanoušci jsou také tématy dokumentu. Skrze několik z nich – Hrnka, učitelku angličtiny Annu Borovou, faráře Jana Slavíka, nevidomého Davida Procházku a dalších – popisuje vztah veřejnosti ke klubu. Ukazuje, jak ani covidová pandemie jim nezabránila fandit, ať už společně v teple u televize, nebo před branami stadionu v šestnáctistupňovém lednovém mrazu. K tomu popisuje i rivalitu s nedalekou Opavou.

„Baník miluji a vidět o něm dokument, mě naplňuje emocemi. Líbilo se mi, že to bylo bezprostřední, někdy až vulgární, ale to k tomu patří. Emoce šly z kabiny ven. Vypovědělo to, co pro tento region Baník znamená, jak tím lidé žijí, a jak jsou na něj hrdí,“ popsal novinářům své pocity po zhlédnutí snímku Václav Brabec.