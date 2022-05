„Hrálo se bez zbytečného přemotivování a zákeřnosti, rozhodčí pískal velmi dobře, kulisa byla výborná, vyšlo počasí a hlavně, soupeř přijel hrát fotbal, za což mu patří kredit,“ pokračoval domácí kouč.

„Soupeř se snažil hrát aktivně a v závěrečných patnácti minutách nás kousal, vytvořil si několik standartek a nutil nás být obezřetní až do konce. Z výhry máme pochopitelně radost,“ dodal Jan Woznica.

„Byl to skvělý zápas. Věděl jsem, že nás čeká kvalitní soupeř, který má v týmu dobré individuality. Musím smeknout před kluky, jak dokázali poctivě pracovat a plnit úkoly, které jsme si stanovili,“ prohlásil kouč Staré Bělé Marek Lišaník.

„Stálo to neskutečné hodně sil a s trochou štěstí jsme to třeba mohli dopracovat až do penalt. Na druhou stranu soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, byli více na míči a byli daleko nebezpečnější než my,“ dodal Marek Lišaník.

Finále poháru mužů MěFS Ostrava (středa 4. 5. 2022):

Hlubina - Stará Bělá 1:0 (0:0)

Branka: 47. Krčmařík. Rozhodčí: Ondračka - Ivanský, Ludwig. ŽK: Drastich, Tomek – Akritidis. Diváci: 520.

Hlubina: Otoupalík - Frébort, Tomek, Sasko, Hommes, Schmutz, Jesch (82. Bernatský), Drastich (65. Förster), Krčmařík, Šindler, Bělíček. Trenér: Woznica.

Stará Bělá: Preisner – Pytlík, Akritidis, Vidiševský (60. Kožík), Petrík – Surovec, Dziža, Brezovský (67. Lyčka), Doležal (67. Sýkora) – Šebesta, Jurásek (85. Cimmer). Trenér: Lišaník.