„Musím přiznat, že jsem byl docela nervózní. I když nakonec asi ten los nebyl takový, jaký by si holky přály, tak si myslím, že je lidé poženou a budou moci udělat úspěch,“ pronesl Laštůvka po tom, kdy vytáhl k českému týmu do skupiny A Francii, Španělsko a Itálii. V rozhovoru pro Deník se bývalý reprezentační gólman vyjádřil také k návratu trenéra Pavla Vrby na Bazaly.

Jak jste to měl s losováním v době, kdy jste čekali na soupeře třeba v pohárech. Sledoval jste to?

Ano, vždycky společně s celým mužstvem, třeba v masérně. Pokaždé jsme byli nervózní a čekali, jak to skončí. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se takového losování sám zúčastním. Ještě navíc na takovém velkém turnaji, který je prestižní pro celý kraj. Na druhé straně tu máme krásné stadiony, fotbal je tu sport číslo jedna, takže věřím, že lidi přijdou holky podpořit.

Vy asi chybět nebudete, viďte?

Určitě. Slíbil jsem holkám, že se za nimi před turnajem stavím je podpořit, protože pro některé – neříkám, že už půjde o vrchol – ale bude to začátek kariéry a věřím, že se jim ten šampionát vyvede podle představ a otevře cestu do velkého fotbalu.

Jaký jste zaznamenal ohlas na los v řadách českého týmu?

Kapitánka mi řekla, že by si přály Itálii, což jsem splnil hned prvním míčkem. A pak už to bylo těžší. Je to složitá skupina, ale trenér i holky přiznali, že si tady nelze vybírat. Že ty týmy jsou silné všechny. První zápas je s Francií, věřím, že přijde hodně lidí a holky to do turnaje nakopne, aby uspěly.

Češky mají těžkou skupinu, ale i pro propagaci turnaje zní Španělsko s Francií lépe, než Norsko a Švédsko, co myslíte?

Samozřejmě. Hlavně první zápas ve vítkovickém stadionu bude asi to nejvíc, co holky může potkat. Opravdu věřím, že lidi přijdou a potvrdí to, co všichni vědí, že zde jsou nejlepší fanoušci v republice. Celkově pro takový turnaj tu je skvělé zázemí.

Vy v té době budete v přípravě na novou sezonu, jak známo, pod vedením navrátilce Pavla Vrby. Překvapilo vás to?

Jestli překvapilo… Já myslím, že kdyby nepřišel, bylo by to zklamání. (pousměje se)

Co jste na tu zprávu říkal?

Vnímali jsme, kdo může přijít, kdo ne. Pan Vrba se vrací na místo činu po osmnácti letech. Nedávno jsem zaregistroval, že už tak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jsme slavili titul. Já měl tu možnost v týmu být, trenér Vrba také, známe se a myslím si, že ho to zase nakopne. Někdo říká, že na posledních štacích byl skleslý. Věřím, že až přijde na Bazaly, osvěží si vzpomínky, bude plný elánu do práce a z toho mohou všichni těžit. Baník i celý region. Pro nás se ale nic nemění, protože musíme makat. Máme náročné fanoušky, náročného pana majitele, a chceme hrát na špici.

Klub zveřejnil rozhovor s Pavlem Vrbou, kde vypadal uvolněně a svěže na to, že o pár dní dřív skončil ve Spartě.

Já se o tom bavil s některými lidmi, kteří říkali, že je skleslý, jestli bude mít vůbec chuť. Ale právě když jsem to video viděl, bylo znát, jak z něj celá ta tíha spadla. Že je natěšený a nemůže se dočkat, až nás bude trénovat.

Jak vzpomínáte na spolupráci v mistrovské sezoně?

Samozřejmě v dobrém. Nebyl žádný problém. Ostatně já ho neměl snad s žádným trenérem. Povedl se nám úspěch, jaký dlouho tady nikomu ne. Nebylo by špatné si to osvěžit.

S Pavlem Vrbou ale přichází i velká očekávání fanoušků…

Samozřejmě. Za poslední dobu se tu vystřídalo hodně trenérů, teď tu přišel ten, kterého si fanoušci hodně přáli. Možná to byl i důvod, proč se pan Brabec rozhodl takhle. Teď nastane doba, kdy si to bude muset vše sednout, ale lidi budou jako vždy nároční.

Komňacký: Jsem rád, že jsem se ve Vrbovi nepletl. Má předpoklady v Baníku uspět

Máte nějakou konkrétní historku s úspěšným trenérem?

Pamatuji si na jednu humornou. Na pokoji jsem byl vždycky s Mírou Matušovičem a měli jsme rituál – i v mistrovské sezoně – že jsme si na druhou večeři dávali párky. Já prohrál o to, kdo pro ně půjde, tak jsem šel a zrovna jsem potkal trenéra Vrbu. A byl doslova zděšen. (usmívá se) Nakonec jsem to zahrál do autu, že to nesu masérům. To si pamatuji, nevím, jestli i on. Asi ne, protože je to fakt dlouhá doba. Tuhle historku mám ale pořád před sebou.

Nyní se ale asi těšíte na dovolenou, že?

Pochopitelně. Teď jsem tu, měl jsem povinnosti, ale máme skoro měsíc dovolené, takže někam pojedu si odpočinout a nabrat síly. Už nejsem nejmladší a potřebuji víc zregenerovat. Ale naberu energii a za čtyři týdny budu zpátky, aby zase začala nová etapa.

Máte v plánu se znovu podílet a účastnit se charitativních akcí Šachtaru BO Ostrava?

Určitě. Pokud budu tady a budou-li zápasy, chci pomoci, protože je to pro dobrou věc. Nesmírně si vážím, že to kluci vymysleli. Kdysi jsem hrál za Pavla Kubinu, takže na tyto akce vždy rád přijdu a podpořím to. Věřím, že nějakého zápasu se zúčastním.