Tak na gól, na který nikdy nezapomenu, byl v Polance. Hráli jsme doma se Starou Bělou a bylo to z autu. Bylo to asi tak dvacet pět metrů od brány, jsem si zpracoval míč, otočil se s ním a vystřelil. Spadlo to přesně pod břevno, takže taková typická Ronaldovka.

Jakého soupeře máte a nebo jakého soupeře nemáte rád?

Kterého mám rád, tak takového asi nemám, ale kde se mi opravdu nehraje dobře, je Svinov. Tam jsem snad nikdy ani nedal gól, takže hrůza.

Dokázal byste dát gól jako Schick z poloviny hřiště?

Dokázal, už se mi to jednou povedlo. Ale nevím, jestli bych to dokázal zopakovat.

Messi nebo Ronaldo?

Stoprocentně Ronaldo.

Zdroj: David Hekele

Sparta nebo Slavia?

Sparta.

Pivo nebo víno?

Pivo.

Svíčková nebo guláš?

Svíčková.

Moře nebo hory?

Moře.

Zdroj: Deník