Opřít se do toho na sto procent a nic nepodcenit. To si budou neustále opakovat fotbalisté Hlubiny, kteří jsou jednoznačným favoritem dnešní finálové bitvy krajského poháru v Řepištích, kde se střetnou s Vendryní. Utkání svede proti sobě šestý celek krajského přeboru s třetím týmem I.B třídy, skupiny C.

Že se však od Ostravanů očekává triumf, obhajoba trofeje z roku 2019 (loni a předloni se krajský pohár kvůli covidu nedohrál), neznamená, že se tak stane. Povídat by o tom mohli například v Bohumíně, kde byli před téměř devíti lety v podobné pozici proti Vřesině, a přesto slavil soupeř.

„Jdeme do toho s pokorou, protože taková možnost se Vendryni znovu nemusí naskytnout. Budou nepříjemní, na druhé straně hrajeme o dvě soutěže výš, takže povinnost velí vyhrát,“ uvědomuje si trenér Unie Jan Woznica.

„Je to hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. A věřím, že to bude podobné, jako v zimním poháru, kdy jsme soupeře nepodcenili a to se odrazilo i ve výsledcích. Pokud si ale řekneme, že se nemůže nic stát, tak to bude problém,“ podotýká kouč.

Obejít se bude muset v klíčovém utkání bez útočníka Milana Saska, který sice v neděli zařídil dvěma góly alespoň bod v Kobeřicích (2:2), ale v závěru obdržel červenou kartu. A ta se vztahuje i nyní na pohár. To ale není jediná nejistota ve složení.

„Je to komplikace, ale nejde jen o Saska. My do toho určitě půjdeme naplno, postavíme to nejlepší, co máme, jednoznačně chceme pohár vyhrát. Otázka ale je, jak to naše nejsilnější složení bude vypadat. Sám sestavu neznám,“ přiznává Woznica.

„Program je náročný, jsme v sérii tří zápasů během šesti dní a za sebou máme několik týdnů, kdy jsme hráli ve středu. K tomu naše béčko bojuje o postup do I.B třídy, tudíž pravidelně nastupují i ti, kteří nejsou tolik vytížení v A-týmu. Věřím, že se na to hráči nachystají, protože je to finále, jde o MOL Cup, ale upřímně musím říct, že trochu vyhlížíme konec,“ připouští šéf hlubinské lavičky s tím, že na hráčích je znát únava.

„Od loňského dubna, kdy se uvolnila opatření po covidu, jedeme pořád v kuse. Vyjma 14 dní v červnu a měsíce v zimě. Třikrát týdně plus zápas. To je neskutečná porce. Ale čekají nás poslední tři zápasy, musíme se s tím porvat a zvládnout to,“ doufá Woznica.

Motivace je daná. Každý v klubu má v paměti utkání 2. kola MOL Cupu ze září 2020 proti Karviné. Byť ligový favorit vyhrál jasně 6:0, pro hráče to byl velký zážitek.

„Neříkám, že je to téma, ale už před Krnovem jsme si říkali, připomínali, jak se povedla cesta přes Vítkovice až do utkání s Karvinou. Teď jde už o předkolo, první i druhá liga jsou daleko, ale dá se to. I proti třetiligovému týmu by to byla cenná konfrontace a motivace,“ uzavírá Jan Woznica.