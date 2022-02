A jakých bylo těch 12 měsíců? „Náročných, obohacujících, krásných. Hlavně profesně, získal jsem velké zkušenosti. Myslím, že jsem už tu absolvoval studium profi licence,“ říká s nadsázkou. „Ale všichni víme, jak to tady je. O víkendu uspějete, vzápětí už je to zapomenuto, a hledíte na další zápas,“ dodává Smetana, jehož otec Miloslav s Baníkem získal v roce 1976 mistrovský titul.

Vzpomenete si na moment, kdy za vámi jakožto za koučem béčka, přišli lidé z vedení a řekli, že teď povedete A-tým?

Jo, jasně. Takhle direktivní, nebo rozkazem, to ale nebylo. Přišel pan majitel, ředitelé a nadhodili to. Byl to příjemný pocit, na druhé straně zavazující. Ale věděl jsem, že to beru. Nešlo reagovat jinak.

Sice jste ligu hrál, ale ne třeba v Baníku, který patří mezi nejsledovanější subjekty na české fotbalové mapě. Jaké bylo se vyrovnat se zájmem a také tlakem s tím souvisejícím?

Přiznám se, že toto neřeším. Ne že by to šlo mimo mě, utéct tomu úplně nejde, nebo nevěnovat tomu pozornost, ale vím, že se tím nezabývám. Všichni tu jsme nastaveni na úspěch – a snažíme se tak směrovat i hráče – a nezaobírat se mediálními věcmi. Už jsem to dříve říkal. Vyhrávat a něco dokázat chci stejně jako předtím v Petřkovicích, nebo ve Vítkovicích. Bez ohledu na to, jestli to v Baníku přináší větší sledovanost, nebo zájem.

Co na to říkal váš otec, který získal s Baníkem v roce 1976 mistrovský titul a spoluvytvářel tak klubovou historii?

Myslím, že ho to potěšilo. Rodiče to prožívají obecně u svých dětí, ti moji jsou šťastní a taťka jako bývalý hráč Baníku zvlášť. Ten to prožívá tak, že se ani nemůže na zápasy dívat v televizi, na stadionu byl jednou. Říkal, že by to srdíčko nezvládlo a nechce se vystavovat tlaku. On tam totiž nějak vyměkl. (usmívá se)

Na kterém utkání byl?

Zrovna na tom nejstresovějším – prosinci doma na Slavii. Dovedl si prostě vybrat.

Mluví vám do práce?

Ne, to ne. On ví, kdy má zavolat, kdy naopak ne, kdy bych to asi chtěl probrat. Poznatky má, také trénoval, oko na fotbal má nadstandardní, takže občas se pobavíme, ale moc ne.

Kdy vám naposledy volal a říkal, co se mělo, nebo nemělo?

Tohle on nedělá. Nepouští se do toho. On ví, že toho mám hodně a ještě to probírat takto… Spíše se zeptá na hráče, na nějaké detaily, ale že by radil, to skutečně ne.

Bylo to stejné už když jste hrál?

Ano. Táta hrál i trénoval, takže to zná a moc do toho nemluvil.

Změnil vás nějak ten rok?

Snad ne. Samozřejmě zkušenosti mi nikdo nevezme, protože ve fotbale je to jedna z nejdůležitějších složek, ale myslím si, že jsem stejný. Chuť do práce mám obrovskou, někdy je toho hodně, ale na druhé straně pracuji v prostředí, ve kterém jsem celý život vyrůstal, které mám rád a jsem na pozici, o níž se mu možná mohlo jen zdát. Jsem za to vděčný a nechci, aby mě to nějak měnilo.

Máte plán, jak dlouho ještě chcete na své pozici být?

(pousměje se) Vůbec. Už když jsem nastoupil, nepřemýšlel jsem, jestli tady budu čtyři zápasy, do léta, nebo déle. Tady je to o tom, že každý následující zápas je ten nejdůležitější a že chceme být úspěšní. Takhle by trenér měl být nastavený a víc neřeším.

