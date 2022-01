OSTUDNÝ PRVNÍ POLOČAS

Patnáct nadějných minut nahradila hororová půlhodina. Začalo to váháním Jaroslava Svozila při rozehrávce, kdy ho lacině o míč obral Ševčík. Pokračovalo to tragickým bráněním při jednoduchém nákopu, načež hostující defenziva nezastavila sklepávajícího Plavšiče ani střílejícího Krmenčíka. Plavšič pak sám skóroval a v závěru půle nacentroval před prázdnou branku Lingrovi. K tomu množství dalších šancí „sešívaných“. Nedůraz, obavy, spoléhání se jeden na druhého. Chaos. To panovalo ve hře Baníku, který se nebyl schopný prosadit ani vepředu. „Byli jsme ustrašení, bojácní, pomalí, v soubojích málo odolní, s míčem neodvážní,“ hodnotil trenér Ondřej Smetana.

Slavia Praha - Baník Ostrava (generálka na ligu, neděle 30. 1. 2022). Na snímku Ondřej Lingr a ostravský Gigli Ndefe.Zdroj: FC Baník Ostrava