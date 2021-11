/FOTOGALERIE/ Tenhle výbuch emocí ho přišel draho! Stopku na šest zápasů vyfasoval fotbalista Martin Řezniček, který byl na konci října v utkání 5. kola okresního přeboru na Ostravsku mezi Petřkovicemi a Hlubinou B vyloučen poté, co vyjel na rozhodčího Petra Slavíka. Vytočený útočník hostí sudímu sprostě nadával, přidal i vulgární gesta a po rychlých dvou žlutých kartách se předčasně pakoval do kabiny.

ČERVENOU KARTU viděl na konci října v utkání 5. kola okresního přeboru na Ostravsku v Petřkovicích útočník Hlubiny B Martin Řezniček. Rozhodčího Petra Slavíka zasypal sprostými slovy i vulgárními gesty. Nyní už zná za běsnění trest. | Foto: Werner Ullmann

Co se na hřišti dělo? Řezniček viděl v 56. minutě za stavu 1:1 žlutou kartu, dvě minuty na to už koukal na druhou, která se vzápětí zbarvila do červena a musel předčasně do kabiny.