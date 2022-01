Přitom na úvod se Slezané poměřili s polským Lechem Poznaň, který měl po většinu střetnutí navrch. „Byl kvalitnější, ale to mohlo být i tím, že šlo o první zápas Baníku po příletu. V těch dalších to bylo nadějnější a výkony měly stoupající tendenci,“ míní Svěrkoš.

Pozitivní slova měl pro každého z příchozího tria Šimon Falta, Martin Chlumecký a Arťom Koncevoj. „Falta hrál jen proti Chimki, ale byl aktivní, často se dostával do situací jeden na jednoho, a vycházelo mu to. Bohužel nedotáhl některé akce, kdy mohl střílet, nebo přihrávat. Byl dost vidět, je znát, že to fotbalista je. Pokud se dostane do pohody, mohl by Baníku pomoci,“ soudí Svěrkoš.

Kvalitu má podle něj i běloruský reprezentant Koncevoj. „Jen mi přišlo, že v tom prvním zápase měl problém s přepínáním do obrany, dostupováním. Přece jen tady to asi bude náročnější, než v Brestu. I co se týká tréninku, takže mu možná bude chvíli trvat, než si zvykne, což je normální,“ připouští. „Fotbal ale hrát umí. Mohl by to být zajímavý hráč,“ dodává Václav Svěrkoš.

Fotbalovost v sobě nezapřel ani Chlumecký. „Chce hodně hrát, rozehrávat, kombinovat, spolu s Harušťákem uměli přehrát napadající soupeře,“ popisuje Svěrkoš s tím, že u mužstva vidí jednu vadu. „S Chimki měl Baník převahu, ale ta se neprojevila ve skóre. Na tom musí zapracovat. Napadáním získají míč, ale pak je třeba dohrát finální a předfinální fázi do větší kvality. Pokud to budou zvládat, mohla by to být jejich velká zbraň,“ myslí si účastník mistrovství Evropy 2008.

Pragmaticky přistupuje k prodeji Yiry Sora. „Berme to tak, že přišel, v posledních čtyřech měsících se zviditelnil góly i asistencemi, svou rychlostí, a teď odešel. Asi si nějaký vztah k Baníku vytvořil, ale určitě to není na úrovni odchovance, kluka, který by tu prošel akademií. Myslím si, že jemu je nyní vlastně jedno, že přešel z Baníku do Slavie. Spíše to cítí, že se posunul v kariéře,“ odhaduje Svěrkoš.

„Většinou naskakoval v průběhu zápasu, vždy ale týmu pomohl. Nejvíc to bylo vidět proti Slavii, kdy žádný míč nebyl ztracený a trhal obranu soupeře. Tenhle typ je složité najít, nicméně si myslím, že hráči jako Buchta, Jaroň, případně Ekpai, ho nahradí. Věřím, že to taková ztráta nebude,“ pokračuje v povídání.

„Pokud ta nabídka je taková, jak se říká, tedy 30 milionů, procenta a hráči k tomu, tak to pro Baník není špatné rozhodnutí. Ve finále to dopadlo asi dobře. Kádr se za ty peníze doplnil, navíc v dorostu a v béčku dorůstají další kluci, po nichž lze sáhnout,“ upozorňuje na nadějné mladí, která Slezané v zásobárně mají.

Právě fakt, že k áčku dostali alespoň přičichnout někteří mladíci v čele s teprve sedmnáctiletým Matějem Šínem, vnímá Svěrkoš jako další velký klad. „Soustředění zvládli obstojně. Baník má nyní každou pozici zdvojenou, i ti, kteří přišli, se hned začlenili. Celkově se mi líbí. I to, že se snaží hrát kombinačně. Ale je to jen příprava. Hlavně aby to ladilo v prvních ligových zápasech,“ poznamenává.

A jak vidí naděje Baníku v sezoně? „Myslím, že už nyní se dá říct, že příprava jim vyšla, takže je nutné se teď chytit v lize a od začátku bodovat. Podle toho, co jsem viděl, tak to má vzestupnou tendenci a možná by to mohlo letos vyjít na nějakou pohárovou příčku. Vlčáků je ale víc, chtějí tam všichni,“ usmívá se.

„Důležité bude chytit start, nakopnout se psychicky i výsledkově, protože posílili, v týmu se mi zdá, že je dobrá atmosféra, a kolektiv funguje. Uvidíme,“ uzavírá s naději Václav Svěrkoš.