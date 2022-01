O návrat do první ligy se ženy Baníku intenzivně snaží už třetí sezonu za sebou. Dvakrát měly skvěle našlápnuto, dvakrát je o téměř jistou radost připravilo předčasné ukončení soutěže kvůli výskytu koronaviru. A tak se fotbalistky Baníku pustily na podzim do nové sezony potřetí se stejným cílem. Vrátit do Ostravy po letech i ženskou elitní soutěž.

Záměr se zatím daří, do jarní části odstartuje Baník z druhého místa v tabulce. Do první ligy postoupí sice jen jeden tým, na špici druhé ligy se ovšem drží B-tým Sparty, což znamená, že postupovou je aktuálně právě druhá příčka v tabulce. Tu okupuje Baník o dva body před třetím Hradcem Králové.

Svěřenkyně trenéra Michala Žárského čekají na jaře ještě tři kola základní části. V Teplicích (aktuálně 8. místo), Líšní (4.) a béčkem Sparty (1.). Pak se osmičlenná tabulka rozdělí a elitní čtyřka si to mezi sebou rozdá o jedno postupové místo, přičemž B-tým Sparty postoupit nemůže.

"Chceme do konce základní části přinejmenším udržet dvoubodový náskok na Hradec Králové, ideálně ho ještě navýšit, abychom byli před začátkem nadstavby v co nejkomfortnější situaci," poznamenal Žárský. Jeho tým čeká dlouhá, takřka tříměsíční příprava. První ligový duel v Teplicích se bude hrát až 3. dubna.

"Je to dlouhá doba, na druhou stranu je to prostě šance co nejlépe se na ty rozhodující zápasy připravit,“ řekl Žárský, který doufá, že do jarních bojů vstoupí jeho tým silnější než na podzim.

"Trochu cítíme, že nám chybí vyložená střelkyně, protože holky se o vstřelené góly mezi sebou spíše dělí. A těch gólů jsme asi měli mít na kontě trochu víc. Rádi bychom nějakou zkušenou hráčku do útoku přivedli, věřím, že se to podaří," uvedl Žárský, který si je vědom, že v Baníku se od ženského týmu čeká jediné. Konečně návrat do nejvyšší soutěže. „Popereme se o to. Kvalitu na to máme, pokud nám bude přát i štěstí, věřím, že na konci sezony bude ženský Baník znovu prvoligový.“