/VIDEO, FOTO/ „Bílé peklo“ ovládlo centrum hlavního města Dánska. Fanoušci ostravského Baníku, kterých by mělo na duel 3. předkola Konferenční ligy do Kodaně dorazit minimálně dvanáct stovek, si na chvíli „přivlastnili“ náměstí Rådhuspladsen, aby se odsud pochodem, vlakem a znovu pochodem vydali na stadion Parken, kde má duel v 19 hodin výkop. Deník celý přesun mapoval.

Okolí náměstí se plnilo bílými trikoty už desítky minut před srazem, který byl naplánován na 15. hodinu. Řada fanoušků po dopravě všemi možnými způsoby a příjezdu na místo využívá připravenosti místních hospod, především „Proud Mary“, kde s jejich zájmem počítají. „V této hospodě je až 1100 míst k sezení,“ informoval v týdnu Baník na svém webu.

Pivo za 12 eur je na naše poměry vysoká cena, nicméně na to, že jde o centrum hlavního města drahého Dánska? Solidní peníze, byť u stadionu lze koupit ještě levněji. Holt, není všude tak levně, jako v Jerevanu, což někteří poznali před týdnem.

Když se dav uspořádá, proběhne hromadná fotka, zazpívají chorály, zapálí pyrotechnika a vše dá se také do pohybu. Na vše dohlíží místní policie. "Prosím vás, co se to děje?" ptá se jeden z taxikářů, když si asi myslí, že se proti něčemu demostruje. "Fotbal? Aha, tak to jo," reaguje na odpověď.

Zajímavé je, že takových reakcí, kdy místní nevědí, o co se jedná, byste cestou našli více. Po půlhodinové chůzi, který baníkovci zastaví kodaňskou dopravu, dojdou na vlakové nádraží, kde je však lehký problém. Není vlak. Několik minut čekání si fanoušci vyplní občerstvením v trafice.

Po deseti minutách jízdy zbývá ještě kilometr a půl chůze na stadion, kde dav dojde podle plánu. Kolem 17. hodiny. „Baník, my jsme Baník…,“ zní širokým okolím.

