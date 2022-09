SK Slezská a později Baník se stal značkou, ke které se lidé hrdě hlásí a ztotožňují se s ní. A nic na tom nemění ani skutečnost, že příznivcům nedělá vždy jen radost.

Fandit Baníku je stejné, jako když chodíte po horách. Jednou jste na vrcholu a jindy zase úplně dole. Tak to ale prostě chodí – k fotbalu patří výhry i porážky.

Klíčová je pro hrdý slezský klub ale jiná věc. A to, že dokáže lidi spojovat. Jít na Baník byl a stále je pro fanoušky ideální způsob oprostit se alespoň na pár hodin od běžných problémů a ve společnosti kamarádů i kamarádek si zlepšit náladu.

Jeho úspěchy či nezdary prožívají lidé nejen v regionu, ale i ve zbytku republiky, na Slovensku nebo v Polsku. A to napříč generacemi. Fandění Baníku se už řadu desítek let dědí z otců na syny.

Pryč je doba, kdy na činnost klubu přispíval každý havíř ze svého platu jednou korunou. Ale není to tak dávno, kdy byl Baník na dně, fanoušci se opět semkli, vyhlásili sbírku a pomohli finančně. Svůj „Baníček“ zkrátka opravdu milují, patří do jejich rodiny. Je to obrovský bonus, ale i závazek, především pro hráče, ale i pro klub.

Co popřát Baníku do další stovky? Našlo by se toho po sportovní stránce určitě hodně. Důležitější ale je, aby klub navázal na pozitivní věci ze své minulosti, jednou z nich určitě je práce s mládeží.

A jeho fanouškům? Ti by si zase zasloužili zažít zápasy v evropských pohárech, třeba i na vlastním ryze fotbalovém stadionu ve slezské části Ostravy. Tedy tam, kde klub vznikl, prožil tam velkou část své existence a kam neoddiskutovatelně patří.