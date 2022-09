Věřil jsem, že se akce povede, tak jak se nám podařily celé ty roční oslavy. Proto jsme do příprav BANÍK100FESTU šli s plnou vervou. Doufali jsme, že se nám to v podobě zážitků mnoha tisíc lidí vrátí zpět. A to se nejen podle reakcí, které jsme zaznamenávali přímo během festivalu, ale také podle ohlasů, které se k nám nyní od lidí i z médií dostávají, beze zbytku povedlo.

Celý festival zaujal nejen line-upem, ale zejména velkorysou plochou, na které se konal, množstvím stánků, velkým pódiem. Nebáli jste se, že v době velkých nejistot, v níž žijeme, lidé v dostatečném počtu zkrátka nepřijdou?

Vůbec ne. Když děláte něco tak velkého a významného, jako festival ke stým narozeninám Baníku, musíte vše dělat tak, aby to odpovídalo významu akce. Takže na maximum. Prostě jsme věřili, že se nám ten přístup vyplatí, že lidé přijdou a že budou nadšeni.

Byla řeč o stagi. Jistě nebyla náhoda, že svým tvarem připomínala ochoz na Bazalech…

Nebyla, samozřejmě. O to nám šlo a lidé to poznali. My jsme v ní navíc vyobrazili i ochozy městského stadionu, vlály na ní vlajky se současnými i historickými znaky klubu. A ještě jednu zajímavost ta stage skrývala.

Byla to její prostorová orientace…

Přesně tak. Byla orientovaná tak, aby její pravé křídlo směřovalo do míst, kde kdysi bylo hřiště na Kamenci, zatímco levé křídlo se stáčelo k lokalitě, kde stávala Stará střelnice. Byla v tom ještě tato symbolika.

Po oba dny bylo v areálu přítomno více než deset tisíc lidí. Co říkáte na atmosféru, jaká na festivalu místy zavládla?

Ta mě, přiznám se, překvapila. Tohle se na běžných festivalech neděje, a přestože náš festival nebyl z těch tradičních, byla to prostě součást oslavy sta let Baníku, nečekali jsme, že to bude až takové. My jsme věřili, že si lidé zazpívají. I baníkovské chorály. Ale že opakovaně zažijeme atmosféru, kterou známe ze stadionu v okamžiku, kdy Baník vstřelí gól, a že ta atmosféra přetrvá vždycky dlouho, zatímco po vstřeleném gólu na stadionu se záhy vždycky trochu uklidní, to jsem přece jen nečekal. Z toho jsem měl několikrát husí kůži a myslím, že zdaleka nejen já.

BANÍK100FEST byl vrcholem celoročních a vskutku důstojných oslav stého výročí Baníku. Znamená to, že oslavy definitivně skončily?

Ještě ne. Stále ještě mohou lidé navštívit výstavu BaníkEXPO v Dolních Vítkovicích. Je to jedinečná výstava, která potrvá do konce října, a myslím si, že pak už něco podobného v takovém rozsahu fanoušci Baníku zase dlouho neuvidí.