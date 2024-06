Kam za fotbalem: Vratimov si to rozdá s Vítkovicemi, co Stará Bělá?

Řadu zajímavých zápasů nabídne fotbalový víkend. Již v pátek si to rozdá na závěr divize Vratimov s Vítkovicemi. V sobotu dorazí do Heřmanic v rámci krajského přeboru ambiciózní Kravaře. Co další mužstva napříč soutěžemi z Ostravska? Podívejte se na kompletní rozpis od divize až po městskou soutěž.

