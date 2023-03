Fotbalový Baník Ostrava se plácá v krizi, o výjimečnou pozitivní zprávu z posledních mizerných týdnů se postaral mladý odchovanec slezského klubu Matěj Šín, který byl hrdinou reprezentační devatenáctky ve středečním poledním utkání elitní fáze kvalifikace na evropský šampionát s Chorvatskem. Na výhře 3:1 se podílel vítězným gólem a přihrávkou u důležité vyrovnávací branky.

Matěj Šín v dresu Baníku Ostrava během ligového utkání se Spartou Praha. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Šín ve 32. minutě asistoval u vyrovnávací branky Ambrose, obrat dokonal trefou z 56. minuty. „Nějak jsem se prosmýkl kolem dvou hráčů soupeře před gólmana. Dal jsem to kolem něj do branky,“ líčil Matěj Šín. Českou pojistku přidal v 86. minutě Šmiga.

„Byli jsme perfektně takticky připraveni, věděli jsme, co máme na Chorvaty hrát, a vyšlo to. Měli jsme převahu a vyhráli jsme zcela zaslouženě,“ vykládal Šín, který je v jarní části FORTUNA:LIGY stálým členem kádru A-týmu Baníku Ostrava.

V sobotu čeká českou devatenáctku druhý zápas portugalské kvalifikační skupiny proti domácímu výběru. „Bude to těžší zápas než proti Chorvatsku. Ale my do něj půjdeme s pokorou a čistou hlavou,“ uzavřel Matěj Šín, hlavní hvězda zápasu s Chorvaty.

Kvalifikace o EURO U19 – 1. kolo (středa 22. 3. 2023):

Česko - Chorvatsko 3:1 (1:1)

Branky: 32. Ambros, 56. Šín, 86. Šmiga - 29. Matič. Rozhodčí: Derevinskyi - Berkut (oba Ukrajina), Dias (Portugalsko). ŽK: Ambros, Kričfaluši, Vojta – Gubijan, Rukavina, Šotiček.

Česko: Hrubý - Krejčí, Kričfaluši, Čoudek – Mašek (83. Vachoušek), Grygar, Šín (76. Slončík), Kubr - Ambros – Vojta (76. Šmiga), Špatenka (83. Beran). Trenér: Bejbl.