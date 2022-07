Hlubina nadále sází na trenérské mládí, Woznicu střídá Skotnica. Co rozhodlo?

Vítkovice budou chtít přípravu na vstup do MSFL zakončit úspěchem, jelikož v dosavadním průběhu zatím ještě nevyhrály. „To nás mrzí. Dva góly se nám vždy podařilo vsítit, nicméně i dvakrát inkasovat. Zejména ze standardních situací. To nás trochu trápí,“ prozradil Deníku trenér Karel Semelka.

„Utkání na Hlubině beru jako mistrovské. Chceme jít dál, i pro naše fanoušky, kteří s námi jezdí ven i teď do Markvartovic (Vítkovice tam hrají své domácí zápasy). Rádi bychom postoupili a v další fázi narazili na zajímavého soupeře, aby z toho byl svátek,“ přál si Semelka, který však Unii nepodceňuje.

„I když jde o divizního nováčka, čekám těžký zápas. Nebude to nic jednoduchého,“ měl jasno Karel Semelka.

Na lavičce Hlubiny si odbude ostrou premiéru nový kouč Zdeněk Skotnica, který dosud vedl v I.B třídě Raškovice. „Viděl jsem soupisku Vítkovic, mají tam šikovné hráče, kteří prošli i třetí ligou. Troufám si říct, že to bude vyrovnané utkání, které rozhodne jeden gól. Bude to hlavně o poctivé práci do obrany,“ poznamenal.

„My se ale soupeře nebojíme. Ano, jsou papírovými favority, ale my hrajeme doma. Informace o nich máme, ještě se budu dívat na nějaká videa z minulé sezony, takže věřím, že budeme připraveni. Pak už to bude na osobní zodpovědnosti hráčů, aby to pojali na sto procent, jezdili po zadku a nedali nic zadarmo. Pokud postoupíme, bude to bonus,“ dodal Skotnica.

Sám ví, jaké to je nastoupit v poháru proti elitním ligovým soupeřům jako hráč. Teď by si rád něco podobného vychutnal i v pozici kouče. „S třetiligovým Frýdkem jsme pod Radkem Látalem porazili Baník, který tehdy trénoval Karel Večeřa, hráli tam Otepka, Varadi a další. Přišlo šest tisíc diváků, což bylo úžasné. Pak jsme narazili na Jablonec, o rok později na Spartu. V Hlučíně jsem zase zažil Slavii. Sice jsme prohráli 0:3, ale hráli jsme minimálně poločas dobrý fotbal,“ vybavil si na první dobrou Zdeněk Skotnica.

„Je to prostě o něčem jiném, člověk se vyhecuje a dá do toho maximum. Pak přijde i odměna, třešnička. Abyste ale k ní došel, musíte odvést kus práce. To je teď před námi,“ věděl kouč Hlubiny.

Trenér Polanky René Vojtěšek ze svého mužstva cítí, že chce v druhé nejprestižnější soutěži v Česku uspět. Prvním krokem je Bílovec. „Touha zahrát si proti soupeři z vyšších pater určitě je,“ podotkl.

„Myslím si, že na hřišti je poznat, jestli hrajete přátelák, nebo zápas, ve kterém o něco jde. V hlavách si to lze nastavit, ale realita pak může být jiná. Tady je to ale jasné, navíc se chceme pozitivně naladit na soutěž,“ poukázal na fakt, že dosud Polanka odehrála jen dvě přípravná utkání.

Hlubině podlehla 1:2, Novým Sadům pak 1:3. „A teď hned je pohár, pak okamžitě mistrák. Moc se toho nestihlo. I proto jsme rádi, že se podařilo mužstvo udržet,“ přiznal Vojtěšek.

Na konfrontaci s nedalekým soupeřem se těší. „S Bílovcem mi to vždy přijde jako derby. Má to ten nádech. Očekávám bojovný fotbal a emotivní, hlavně ze strany Bílovce, i když tam mají i šikovné fotbalisty. Jsou starší, mají toho odehráno víc, než naši hráči, ale vždy se rozhodne v daný den,“ uzavřel pozitivně.

Z dalších zástupců kraje hraje v sobotu Břidličná doma se Šumperkem, Bruntál s Uničovem, Krnov s Hlučínem, Bohumín s Havířovem, Nový Jičín hostí Nové Sady, Frýdlant nad Ostravicí pojede do Všechovic, Rýmařov do Dolan a Frenštát pod Radhoštěm zkusí překvapit Frýdek-Místek.