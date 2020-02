Odra pod vedením nového kouče Lubomíra Adlera porazila v sobotu góly Ptáčka, Tilkeridise a Padýcha divizní béčko Opavy 3:0. „Tím, že jsme zkoušeli nové hráče, tak byl zápas z pohledu trenéra zajímavý. Byly tam věci, které byly super, ale i takové, na kterých se dá pracovat. Především pak způsob hry je třeba doladit,“ uvedl Adler s tím, že běhavý soupeř jeho tým prověřil.

Z podzimního kádru Odry odešli do Vítkovic brankář Antonín Buček a obránce Radim Plesník, útočníka Marka Szotkowského pak testuje druholigový Žižkov. Naproti tomu v Petřkovicích bojují nově o místo otrokovický obránce Petr Vavřík, záložníci Matěj Praus z Vítkovic a opavský Denis Darmovzal, nebo útočníci Jakub Padých (naposledy ve službách divizního Bohumína), či Lukáš Ptáček z Baníku Ostrava.

„V přípravě je dvaadvacet hráčů plus tři brankáři, což je luxusní. Někteří půjdou na hostování a uvidíme, zda dojde ještě k doplnění týmu. Počtem i kvalitou je to ale v tuto chvíli velmi zajímavé,“ poznamenal Adler.

Navíc by se v příštím týdnu k týmu měl připojit Tomáš Mičola, naposledy hráč divizních Dětmarovic. „Samozřejmě od něj chceme kvalitu fotbalovou, ale i do kabiny, protože je to zkušený hráč a může mladým, kterých je v šatně docela dost, hodně ukázat, dát, a třeba je i vést,“ popsal Adler, co si slibuje od vicemistra světa do dvaceti let a bývalé opory ligového Baníku.

SFC Opava B – FC Odra Petřkovice 0:3 (0:1)

Branky: L. Ptáček, Tilkeridis, Padých.

Sestava Petřkovic: Lapeš – Vavřík, Honiš, Mládek, Wala – Neumann, Praus, Dziuba, Darmovzal, L. Ptáček – Padých. Střídali: Nguyen, Baranek, Tilkeridis, Richtár, Mišanec. Trenéři: Adler a Smékal.

