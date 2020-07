Profesionální kluby první a druhé fotbalové ligy na ligovém grémiu odsouhlasily dohrání posledních dvou kol skupiny o záchranu v nejvyšší soutěži, následná baráž byla ale zrušena. Pokud se závěr skupiny o záchranu povede dokončit, sestoupí letos z nejvyšší soutěže pouze jeden tým a z druhé ligy postoupí tři celky - vítězné Pardubice, Brno a Dukla Praha. Příští sezonu první ligy bude hrát 18 mužstev a bude zrušena nadstavba.

Pokud by se nepovedlo dohrát skupinu o záchranu, z první ligy by letos nikdo nesestoupil a vedle vítězných Pardubic by z druhé ligy mezi elitu prošlo druhé Brno, aby byl zachován sudý počet účastníků. Zbrojovka tak už má jistý návrat do nejvyšší soutěže, v níž naposledy působila v sezoně 2017/18.