První ligový start si připsal za Zlín, pohár a ligu vyhrál v Ružomberoku, sezonu strávil v tureckém Manisasporu, působil i v Brně, Sokolově a nemalou stopu zanechal v Opavě. Každý fanoušek si ale jméno Josefa Dvorníka spojí především s ostravským Baníkem, kde bývalý fotbalový obránce rovněž slavil zisk mistrovského titulu. Aktuálně kouč třetiligové rezervy klubu z Bazalů byl dalším hostem podcastu Deníku Ostravské ozvěny, kde rozebral podzim, ale také vlastní kariéru a budoucnost.

Hostem dalšího dílu podcastu Ostravské ozvěny byl hlavní trenér B-týmu Baníku Ostrava Josef Dvorník. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník/Jan LakomýJako hráč má titul z Česka i Slovenska, teď by rád úspěchy sbíral i jako kouč. Do této role zamířil okamžitě po skončení hráčské kariéry, a rovnou do druhé ligy. Během sedmi let působil v akademii v Opavě, kde byl také asistentem trenéra u A-týmu, který po odvolání Ivana Kopeckého dokonce krátce vedl. Asistentem byl i pod Radimem Kučerou v Teplicích. Popisuje, co mu tyto štace daly, přičemž nyní se s nabytými zkušenostmi snaží prosadit sám.

Všechny díly podcastu Ostravské ozvěny najdete ZDE

„Prošel jsem si spoluprací se spoustou trenérů, práce s mladými mě naplňuje, pracovat na jejich postupu a rozvíjet je. Jsem rád, když se věci z tréninku projeví i v zápasech,“ líčí Josef Dvorník, který v podcastu mluví o dnešních mladých, o svém trenérském uvažování, o svém rukopisu a o tom, čeho by chtěl dosáhnout.

Štěpán Kozub ruší vystoupení. „Léčím se,“ napsal fanouškům

Rezervu Baníku převzal v létě. Ačkoli dlouho tým, v němž je také talentovaný záložník Samuel Grygar, vedl tabulku MSFL, v závěru ho o skóre přeskočilo béčko Karviné a bodově se dotáhlo i Zlínsko. „Před sezonou bych s tímto stavem byl spokojený, ale výsledkově nám nevyšly poslední dva zápasy. Jinak si myslím, že to byl úspěšný podzim,“ říká Josef Dvorník s tím, že se chce rvát o postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Zároveň pečlivě sleduje i úspěšnou devatenáctku, která vede dorosteneckou ligu.