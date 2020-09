Po pohárové prohře na půdě účastníka krajského přeboru mluvil trenér Robert Pištěk o ostudě, v sobotu byl spokojený alespoň s druhým poločasem. „První nebyl z naší strany povedený, Polanka byla aktivnější a měla více šancí ke skórování. Po přestávce jsme ale začali aktivněji, byli jsme lepší, soupeř byl už zatažený a hrál na údržbu. Bohužel gól jsme nedali, naopak jsme po odkopu Polanky, kdy náš stoper propadl a útočník zakončil, inkasovali prakticky z ničeho,“ zhodnotil zklamaně.

„Holt i tohle se ale stává, i takové zápasy jsou, my však musíme jít dál, čekají nás další utkání,“ pokračoval Pištěk. „Byl to nevydařený týden, ale i klukům jsem v šatně říkal, že nemůžu jim nic vytknout. Hlavně co se týká druhého poločasu, protože nasazení tam bylo. Výsledek je ale špatný,“ dodal.

Řada věcí z toho, o čem mluví, je možná vinou také nízkého věku a nezkušenosti drtivé většiny hráčů s dospělým fotbalem. Valná část mužstva datuje své narození až v novém tisíciletí a ještě nedávno patřila mezi dorostence. Staršími hráči jsou pouze pouze záložník a asistent trenéra Martin Motyčka (35 let), středopolař Martin Václavík (31 let) a lze tam zařadit i letos pětadvacetileté Jakuba Kalfase a Zbyňka Palečka.

„Mančaft je mladý, ale také ambiciózní, za což jsem rád, protože tento faktor tam musí být. S tím souvisí i to, že v tréninku všichni pracují na sto procent a vést takové hráče je radost. Zároveň ale řada z nich nemá naučené věci, které by už dávno měli umět. Hlavně v taktické stránce hry, s tím bojujeme. Ale od toho jsme s Martinem Motyčkou tam my, abychom na tom pracovali,“ nastínil Robert Pištěk.

„Je to celkově o hlavě, v každém zápase se poučit z chyb a pokud to tak bude, vezmou si to k srdci, tak každý z hráčů půjde nahoru a někteří mohou hrát i vyšší soutěž. Konkrétně ale jmenovat nikoho nechci. Potenciál tu v mužstvu i hráčích je, ale musí na sobě pracovat,“ doplnil na závěr kouč, jehož tým o další body bude bojovat v sobotu na hřišti Nového Jičína.

MFK Vítkovice – FK SK Polanka 0:1 (0:0)

Branka: 47. Bartoš. ŽK: Motyčka, Stanojkovič. Rozhodčí: Krupa – Černoevič, Wawrzyk. Diváci: 300.

Vítkovice: Netolička – Kalfas (58. Gula), Macík, Němec, Rončka – Motyčka – Jaroň (79. Benc), Václavík, Šindler (42. Kouřil) – Paleček, Stanojkovič. Trenér: Pištěk.