První a druhá liga budou koncem měsíce pokračovat, a tak kluby ladí formu na dohrání sezony. Za zavřenými dveřmi se v pátek utkaly celky Karviné a Baníku Ostrava, pro který se jednalo o druhý duel přípravy.

Karvinští brzy vedli po hlavičce Lingra, baníkovci srovnali pumelicí O. Šašinky, ale ještě do přestávky vrátil domácím vedení Vukadinović, jenž proměnil penaltu po faulu na svou osobu.

Ve druhé půli se prostřídaly obě jedenáctky a baníkovci nakonec zaslouženě srovnali na 2:2. „Těšili jsme se konečně na zápas, protože je něco jiného jen trénovat a něco jiného hrát s kvalitním soupeřem,“ upozornil trenér Karviné Juraj Jarábek.

Zdroj: Adam Januszek

Spokojenější byl s první půlí, která snesla přísné parametry. „Tam jsme byli lepší než Baník, po prostřídání to byl zase Baník, kdo byl nebezpečnější a nakonec to skončilo nerozhodně. Utkání určitě splnilo svůj účel, hráči byli po dlouhé době v zápasovém vytížení, zítra proti Třinci dostanou šanci další,“ připomněl Jarábek sobotní duel v Třinci.

Trenér Baníku Luboš Kozel souhlasil: „Byla to dobrá prověrka, celkovou kvalitou to bylo o dva levely lepší než předešlé utkání s Vítkovicemi. Soupeř hrál první poločas skoro v základní sestavě a byl kvalitní, o trošičku lepší. Po prostřídání už byl druhý poločas z naší strany velmi slušný, byli jsme lepší my a zaslouženě srovnali. Remíza odpovídá průběhu zápasu.“

MFK Karviná – Baník Ostrava 2:2 (2:1)

Branky: 9. Lingr, 43. z pen. Vukadinović – 33. O. Šašinka, 82. de Azevedo.

Karviná: Neuman – Ndefe (75. Mangabeira), Šindelář (46. Santos), Rundić (75. Stropek), Jan Moravec (46. Čonka) – Janečka (46. Bukata), Smrž (75. Želizko), Hanousek (75. Tijani) – Vukadinović (60. Guba), Lingr (76. Petráň), Taiwo. Trenér: Jarábek.

Ostrava: Laštůvka (46. Budinský) – Reiter, Procházka, Fleišman, Buchta, Jirásek, Pokorný, Kuzmanovič, Jánoš, Kaloč, O. Šašinka. Střídali: Potočný, de Azevedo, Lalkovič, Hrubý, Mooc, Drozd, Smola. Trenér: Kozel.