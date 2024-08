Na jedné straně Jaromír Bosák, Ondřej Novotný, Vratislav Lokvenc, Zdeněk Pospěch, Radek Šírl, René Bolf a další, na druhé pak mimo jiné Marek Jankulovski, Jan Laštůvka, Rostislav Olesz, Roman Polák nebo Michal Papadopulos. Jedno jméno větší a známější široké veřejnosti, než druhé.

Do hlavní role na trávníku v Čeladné se ale prodral někdo úplně jiný. Zápasník MMA Samuel Krištofič, říkající si Pirát, více než tisíc diváků na tribuně i kolem hřiště bavil. Už svým příjezdem, kdy dostal do Marka Jankulovského kopačky, v nichž bývalý reprezentant odehrál část finále Ligy mistrů v Aténách.

„Tohle jsou kopačky z vítězství v Lize mistrů v roce 2002,“ hlásil do kamery po příjezdu. „Dva tisíce sedm,“ opravil ho Jankulovski, který pak na hřišti jen nevěřícně koukal, co se dá zahodit.

Celý tým Šachtaru hrál vyloženě na Piráta, ten ale nebyl schopný proměňovat šance. „Už nevím z čeho jiného chce zakončit,“ prohodil Jankulovski během hry. „Však to jsi neměl chytit,“ spílal s úsměvem Krištofič brankáři soupeře, když byl poněkolikáté na kolenou. Publikum se však bavilo.

close info Zdroj: Nella Ferdianová zoom_in Samuel "Pirát" Krištofič bavil na Čeladné publikum a střílel i góly.

„Hrál jsem hrot, tak možná to tak vypadalo, že hrají jen na mě. Ale zahodil jsem opravdu hodně šancí, mohl jsem dát deset gólů, takže bylo to rozpačité. Něco jsem proměnil, ale mělo toho být víc,“ líčil po zápase. „Vždyť já v závěru nedal penaltu, ani dorážku. A tak… Nemůžu to přece rozhodnout sám,“ smál se Krištofič nad sportovním výkonem, přičemž nakonec ale hattrick vstřelil a po jeho nahrávce navíc hlavou na zemi skóroval Jan Laštůvka.

To už Krištofič hrál bos, bez kopaček, které nechal v pauze v šatně. „Měl jsem nové od Marka, ale v prvním poločase mi udělaly otlaky, tak jsem se rozhodl, že budu hrát bez. Přitom v nich hrál první poločas finále Ligy mistrů,“ povídal. Všichni to ale brali s úsměvem.

„Ale co… Že jsem nedal nějaké góly, to je jedno. Hlavní bylo pobavit lidi a pomoci. Já si rád zahrál, zaťukal, vše se povedlo, takže spokojenost,“ byl rád Krištofič, který po jednom z prohraných soubojů málem zezadu stáhl Radka Šírla, na Jaromíru Bosákovi v závěru vybojoval penaltu. „Nechávám se inspirovat a dělám maximum pro dobro mužstva,“ řekl slovenský bojovník.

NOVOTNÝ ČEKÁ NA TELEFON Z BAZALŮ

Pozornost na hřišti budil i Pirátův šéf, moderátor a promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. Téměř dvoumetrový dlouhán byl na fotbalovém trávníku po delší době, nakonec však vstřelil první branku duelu, na jednu po krásné akci nahrál a nemuselo zůstat jen u toho. „To je ideální. Čekám na telefon z Baníku,“ vtipkoval ještě zadýchaný s dcerou v náručí.

„Jak hodnotím svůj výkon? Jako běhavý,“ pravil. „Dobře jsem běhal a mělo to i občasné herní záblesky,“ pokračoval Ondřej Novotný s tím, že spoustu míčů mu předložili spoluhráči.

V jednom momentu si z něj dělal srandu Jan Laštůvka. A to, když ve druhé půli hlavičkoval těsně vedle. „Tys tam visel, to jsem ještě neviděl,“ hlásil přes půl hřiště současný gólman Havířova.

„To je to poslední, co mi zůstalo z fotbalové formy. Že se umím zavěsit,“ přikyvoval Ondřej Novotný. „Holt už nejsem fotbalově moc aktivní, není na to čas. Ale býval jsem. Bývalo to lepší,“ dušovala se jedna z klíčových postav bojových sportů u nás.

Potlesk publika sklízeli za své zákroky i oba brankáři, stejně jako suma, která se podařila zásluhou lidí a především samotných hráčů vybrat. Pětiletému Šimonkovi, který má neurologické onemocnění, pomůže částka sto tisíc korun.

„Je to fajn. Potkali jsme se na Čeladné, udělali jsme radost lidem, jsem rád, že si kluci z Prahy a Čech udělali volno, protože jsou prázdniny a není to jednoduché. Bylo nás tady asi třicet z různých odvětví sportu, nakonec vyšlo počasí, vše pro dobrou věc, takže jsem nadšený a všem děkuji. Třeba z toho uděláme nějakou tradici,“ nastínil hlavní organizátor Marek Jankulovski.

close info Zdroj: Nella Ferdianová zoom_in Charitativního zápasu na Čeladné se zúčastnil i promotér Oktagonu Ondřej Novotný (v bílém).

Šachtaru se díky tomu splnil jeden z cílů, tedy že se potkají právě s Real Top Praha. „Vše bylo plánované už asi před dvěma lety, kdy Marek s námi hrál v Darkovičkách. On jezdí k Vojtovi Dykovi hrát za Real a říkal, že je tady dotáhne. Jsem rád, že když to loni nevyšlo, tak letos ano, kluci si udělali na víkend volno a přibral nás. Všechno je to ale zásluha Marka,“ zdůraznil hokejový útočník a jeden z lídrů Šachtaru Roman Szturc.

„Pro nás je to vyvrcholení pětiletky, protože s Realem jsme v kontaktu delší dobu, kdy nás registrovali. Uvidíme, třeba se něco vymyslí ještě do budoucna,“ nechal vše otevřené Szturc. „Vybrala se krásná částka, která tu bolest a zdraví nenahradí, ale udělá to aspoň na chvilku radost. Vždy to stojí za to,“ doplnil Jankulovski.

Sumu, kterou se Šachtaru během pěti let podařilo vybrat, nemá Szturc spočítanou. „Těžká otázka. Už jsme na několikrát sedali, abychom to dali dohromady. Nevím. Myslím si, že dva až tři miliony to mohou být,“ odhadl. „Tady na Čeladnou na nás – i díky festivalu – přišla možná nejvyšší návštěva. Každopádně už plánujeme příští rok, možná přijedeme do Bohumína, abychom vzpomněli na Pavla Srnička. Pak možná ještě něco. Uvidíme. Dvě až tři akce bychom zase chtěli zvládnout,“ uzavřel Roman Szturc.

Charitativní zápas (sobota 3. srpna 2024 na Čeladné):

Real Top Praha – Šachtar BO Ostrava 7:7 (2:1)

Branky: Pospěch 2, Šírl 2, Holek, Mucha, Novotný – Krištofič 3, Laštůvka, Jankulovski, Šedivý, Krenželok. Rozhodčí: Radek Matějek.

Real: Jaromír Bosák, René Bolf, Ondřej Novotný, Radek Šírl, Zdeněk Pospěch, Vratislav Lokvenc, Peter Drozd, Martin Latka, Karel Diviš, Ondřej Lípa, Irena Martínková, Vlastimil Vidlička, Nemanja Kuzmanovič, Vojtěch Nouzák, Jan Mucha, Mario Holek.

Šachtar: Marek Jankulovski, Jan Laštůvka, Rostislav Olesz, Roman Szturc, Ondrej Šedivý, Daniel Dolejš, Roman Polák, Jan Ščotka, Michal Papadopulos, Vojtěch Tomi, Daniel Uher, Tomáš Mičola, Samuel Krištofič, Ondřej Roman, Daniel Krenželok, Mikuláš Rimmel, Petr Šendera, Werner Hartmann, Jiří Noga.