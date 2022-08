„Kluky musím pochválit, protože půlhodiny jsme Vítkovicím zle zatápěli. Ale samozřejmě nás to mrzí, mohli jsme vyhrát,“ prohlásil pro Deník trenér Hlubiny Zdeněk Skotnica.

Vítkovičtí vedli od úvodu trefou Hrušovského. Až dvacet minut před koncem srovnal Förster. „Třetiligového soupeře nepotkáváte každý týden a já klukům říkal, že bez bojovnosti to nepůjde. A přesně na to jsme naráželi prvních patnáct minut, kdy jsme prohrávali jeden souboj za druhým. Vítkovice byly důrazné, my souboje podstupovali, ale slabě. Důsledek toho byl i první gól,“ připustil Skotnica s tím, že po pauze se dostavila změna.

Hra se podle něj vyrovnala a Hlubina se zvedla. „Ve druhé půli jsme byli úplně jiný tým, hrálo se převážně na polovině Vítkovic, které jen odkopávaly. Mačkali jsme je, vyrovnali jsme a narostla nám křídla. Začali jsme hrát otevřený fotbal, chtěli jsme za každou cenu vyhrát, bohužel v závěru po ztrátě jsme inkasovali,“ pokrčil rameny nový šéf hlubinské střídačky.

„Hlubina byla těžký soupeř, který nám nedal nic zadarmo. Vstup do utkání jsme měli dobrý, byli jsme lepší a z toho vzešel první gól. Pak jsme mohli přidat i druhý. Domácí hrozili především ze standardních situací, ve druhém poločase se jim jednu podařilo proměnit. Nicméně v závěru jsme po dvou průnicích ze strany to strhli na svou stranu,“ byl rád vítkovický kouč Karel Semelka.

Hosté odehráli celý zápas v nezměněné jedenáctce, na lavici měli jen mladíky. „Vzhledem k tomu, že jsme neměli všechny hráče k dispozici, buď z administrativních, nebo zdravotních důvodů, bylo nutné si vypomoci i dorostenci. Musím ale kluky pochválit. Předvedli zodpovědný výkon a navzdory některým chybám jsem spokojený,“ vyznal se Semelka.

„Ale víme, že to byl divizní mančaft. V MSFL nás budou čekat jiní soupeři, kteří budou silnější na míči. Fotbalovější,“ doplnil.

Hlubina se chce z této zkušenosti poučit. „Myslím, že když budeme předvádět fotbal z druhého poločasu i v divizi, nemusíme se bát, že budeme hrát o záchranu,“ uzavřel Zdeněk Skotnica.

Unie Hlubina – MFK Vítkovice 1:3 (0:1)

Branky: 71. Förster – 5. Hrušovský, 88. Němec, 89. Richtár. Rozhodčí: Páral – Zapletal, Zavřel. ŽK: Tomek, Podraza, Krčmařík – Kebísek, Richtár, Žák. Diváci: 200.

Hlubina: Hatoň – Podraza (68. Kalfas), Dawid, Krčmařík, Frébort – Chlopek, Tomek, Förster, Knedla (61. Kalay), Bělíček (46. Foniok) – Sasko. Trenér: Skotnica.

Vítkovice: Květon – Kebísek, Raška, Tamajka, Němec – Motyčka, Tkáč – Hrušovský, Žák, Richtár – Cacek. Trenér: Semelka.