Odra se tak zařadila do zástupu klubů, která odmítly proti profesionálům hrát. Důvodem jsou potřebné testy, které musí v zápasech proti ligistům amatérské celky absolvovat. Respektive každý, kdo je uveden v zápise o utkání. A zdaleka ne každý klub se do tohoto dobrodružství odhodlal pustit.

Přitom ještě ve středu bylo vše jinak. „Máme nahlášeno, že hrát chceme. Jestli se nic zásadního nezmění a situace kolem pandemie se nevyhrotí, tak si myslím, že to odehrajeme,“ řekl Deníku trenér Petřkovic Lubomír Adler.

Nyní je ale postoj ostravského celku opačný. "Vzhledem k aktuální situaci a jejímu vývoji se dnes výkonný výbor FC ODRA Petřkovice rozhodl ukončit účinkování A-týmu mužů v MOL Cupu soutěžního ročníku 2020/2021, k utkání 2. kola proti SK Sigma Olomouc s termínem 16.9. nenastoupíme. A-tým se nyní bude plně soustředit na ligovou soutěž, příští týden A tým využije po náročném programu na regeneraci a doléčení šrámů," uvedly Petřkovice na svém facebooku.

Naproti tomu Hlubina se s Karvinou utká, nahuštěnému programu i finanční zátěži navzdory. „Finance nejsou překážkou, protože tohle bude pro všechny včetně mě zážitek na celý život. To nejde penězi vynahradit. Přece jen kdy se nám znovu podaří, abychom hostili prvoligové mužstvo? Druhou věcí je ale to, zda nám hráči řeknou, že jsou ochotni ty testy podstoupit,“ uvedl už dříve předseda Unie Pavel Ožana.

Suma, kterou klub zaplatí, by měla pohybovat kolem pětadvaceti tisíc korun. Stejnou částku za ně uhradí Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Hostit prvoligového soupeře vnímají i na Hlubině jako jedinečnou událost. „Jdeme do toho, přece jen liga tady není každý den, tudíž jsme se rozhodli testy absolvovat. Pokud budeme všichni v pohodě, tak se hrát bude,“ přikývl kouč Unie Jan Woznica.

„Sice máme náročný program, ale pro klub i lidi okolo to bude svátek. Navíc pro některé hráče to bude naposledy, kdy si mohou proti takovému soupeři zahrát, pro jiné naopak poprvé, takže jsme řekli, že to chceme hrát,“ dodal Woznica.

Třetím ostravským celkem ve 2. kole MOL Cupu je Baník. Ten bude roli jasného favorita plnit na hřišti divizního Frenštátu pod Radhoštěm. Zde je povinnost absolvování testu na domácím týmu.