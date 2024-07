Jak si užíváte léto? Vyhlížíte už novou sezonu?

Léto si užíváme stejně jako loni v Praze, jen samozřejmě věříme, že to tentokrát bude kratší. (usmívá se) Loni jsme tady byli dlouho, než jsem podepsal Ameriku, než jsme dostali všechna cestovní povolení a věci potřebná k tomu, abychom mohli vyjet. Snad to bude rychlejší, protože trénuju, ale zároveň si užívám ten čas, kdy můžu vidět známé. Nenudíme se.

Jste nachystaný, že hned zítra může něco přijít?

Nachystaný jsem. Teď jen záleží na tom, aby se objevilo něco, co nám všem jako rodině bude vyhovovat. Samozřejmě vím, že mi je pětatřicet, mám dvě malé děti, takže už o tom člověk uvažuje trošku jinak, ale jsem připravený dál hrát.

Jaro jste strávil ve španělském Albacete. Jak ho hodnotíte?

Super. Po všech stránkách. Fotbalově jsem po té Americe zase potřeboval impulz, kdy bych chytal. Tím, že to bylo Španělsko, tak to bylo ideální. Zapadlo to do sebe. Spousta lidí, myslím si, opovrhuje, když to řeknu blbě, že je to jen druhá liga, ale kvalitou je to skvělá soutěž. Jasně, není to La Liga, ale pořád španělský styl fotbalu. Velké stadiony, obrovská kvalita hráčů, zájem lidí o fotbal, protože kluby mají velké fanouškovské základny. A i životně se tam mě i rodině líbilo. Po Aténách a Bostonu, což jsou obrovská města, metropole, jsme byli v oblasti, kde všechno bylo blízko, na vše byl klid, žádné mraky aut a zácpy. Jako rodině se nám tam extrémně líbilo.

Prožil jste fotbalově podobné jaro. Po nepovedeném angažmá štace, kdy jste měl zvednou, pokaždé druhá liga, boj o záchranu, jen jednou Anglie, podruhé Španělsko…

Je pravda, že podobnost těch dvou angažmá tam byla. Do Anglie jsem šel po tom, kdy jsem si utrhl rameno a čtyři měsíce nehrál. Tam jsme si s Huddersfieldem pomohli navzájem. Najít klub v lednu je obrovsky složité, navíc po té dlouhé pauze, kdy nechytáte. Do toho také každý nejde a neriskuje, protože nevěděli, kdy budu moct začít chytat. Kdy mi to doktoři dovolí.

A teď jste šel po štaci v USA…

Tam jsem skončil kvůli trenéra gólmanů. Ale ano, podobné to bylo, že jsem šel do klubů, které na tom byly v tabulce hodně špatně, ale u obou se cíl – tedy záchranu – povedlo splnit. I s trenérem, který se v průběhu změnil, to bylo totožné, protože jsme hned začali vyhrávat. Podobností bylo dost.

close info Zdroj: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček zoom_in Tomáš Vaclík.

Jak moc se ve Španělsku liší druhá liga od první?

Myslím si, že moc ne. Podobností je tam určitě víc, než v Anglii mezi Premier League a Championship. Španělský fotbal je jiný, což jsme mohli vidět i na Euru, kdy je to o tom být víc na balonu, hrát, dominovat. A tam je to stejné.

Dlouho jste hrával o tituly a poháry, teď dvakrát po sobě o záchranu. Berete to tak, že vám to už ve druhé polovině kariéry souzeno, nebo se to tak prostě sešlo?

Já myslím, že se to tak sešlo. V Řecku jsem si utrhl rameno, podepsali jiného gólmana a už jsem byl nepotřebný, takže jsem byl rád, když jsem mohl na poslední chvíli do Anglie. V Americe to pak nevyšlo z jiných důvodů, než fotbalových.

Proč?