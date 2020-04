Na den přesně před 16 lety, 27. března 2004, to byl právě útočník Baníku, který předvedl v utkání se Zbrojovkou Brno nevídané sólo zakončené gólem na konečných 5:1. Téměř osmnáct tisíc fanoušků na Bazalech slavilo. A přezdívka Forrest Gump byla na světě.

Proč právě ta? Podle chlapíka, který ve slavném snímku rád běhá. „Forrest Gump ale přišel až po tom sprintu přes celé hřiště v mistrovské sezoně. Legendární hlasatel pan Suchánek mě už předtím přirovnal k Nizozemci Marcu Overmarsovi,“ usmívá se Žůrek.

Žůrkův raketový let až ke gólu od 2:00.

Na slavný gól nezapomněl. „Byl konec března, samé bahno. Řekl jsem si, že s míčem půjdu až do kuchyně. Ta střela byla hodně o štěstí, prošla malou mezírkou jako v hokeji,“ vrací se v čase Žůrek, který se trefil jako střídající hráč po osmi minutách pobytu na hřišti.

„Tehdy jsem nehrál v základu. O pauze nás trenér Komňacký poslal, ať se jdeme rozcvičit. Bylo vyprodáno, byl jsem neskutečně nabuzený. Cítil jsem obrovskou potřebu dostat se co nejdřív na hřiště, protože jsem měl silné tušení, že dám gól,“ vykládá Žůrek.

„Dokonce jsem udělal něco, co je úplně nemyslitelné. Hráč to nesmí, ale tehdy v té atmosféře jsem do toho prostě šel. Zaběhl jsem k lavičce a řekl trenérovi, ať už mě tam konečně nasadí, že dám gól. A on mě za pět minut opravdu zavolal a poslal do hry,“ pokračuje Žůrek.

Baník nakonec jízdu za mistrovským titulem dotáhl. Žůrek dal během slavné sezony ve čtrnácti zápasech tři góly. Devětatřicetiletý rodák z Kojetína strávil v Baníku celkem devět sezon, dařilo se mu pak i ve Zlíně. V nejvyšší soutěži sehrál 235 zápasů, v nichž dal 33 branek.

Žůrek u milovaného fotbalu zůstal. Ještě na podzim nastupoval v I.A třídě Olomouckého kraje za mateřský klub Kojetín-Koválovice. „Když jsme hráli venku, lidi na mě pokřikovali, že už nikomu neuteču. Když se mi to podařilo a dal jsem gól, potěšilo mě to,“ hlásí.

Na Baník nedá dopustit. „Mám na něj skvělé vzpomínky. Srdce mám baníkovské a s tím souvisí i vztah k lidem v klubu. V Baníku jsem zažil své nejlepší roky. Vyhráli jsme ligu, byli ve finále poháru, který jsme za rok také ovládli. Byly to krásné roky,“ uzavírá Libor Žůrek.



Mistrovská sezona 2003/2004 (23. kolo, 27. března 2004):

Baník Ostrava – Zbrojovka Brno 5:1 (3:1)

Branky: 31. a 58. Matušovič, 28. Látal, 44. Bolf, 76. Žůrek ‒ 7. Kroupa. ŽK: 30. Látal, 42. Bystroň ‒ 37. Máša, 50. Kotůlek, 69. Abrahám, 90. Schuster. Rozhodčí: Jára ‒ Zlámal, Ondo. Diváci: 17 686.

Baník Ostrava: Laštůvka ‒ Pospěch, Bolf, Besta, Drozd ‒ Látal (68. Žůrek), Bystroň, Mario Lička (78. Magera), Čížek ‒ Matušovič (87. Kiša), Heinz. Trenér: Komňacký.

Zbrojovka Brno: Belic ‒ Máša (62. M. Svoboda), Křivánek, Kotůlek, Šustr ‒ Hlavatý (46. Živný), Zúbek, Schuster, Abrahám (80. Belej) ‒ Kroupa, Pacanda. Trenér: Jarůšek.