/FOTOGALERIE/ Poprvé pomáhali v létě 2019 v bohumínském Záblatí, o rok později už vše začali dělat organizovaně, s jasným cílem. Šachtar BO Ostrava, charitativní projekt známých hokejových a fotbalových osobností z Moravskoslezského kraje, začíná čtvrtou sezonu své činnosti. Letos má v plánu dvě akce. Tu první v sobotu 10. června v Hustopečích nad Bečvou.

Sportovní osobnosti Šachtaru BO Ostrava pomohly mimo jiné v roce 2021 i tehdy sedmiletému Františkovi, na jehož léčbu se charitativním zápasem v Darkovičkách podařilo vybrat 143 tisíc korun. | Foto: Nella Ferdianová

Hokejisté Radek Faksa, Rostislav Olesz, Matěj a Šimon Stránští, Lukáš Klok, Roman Szturc, Ondrej Šedivý, fotbalisté jako Jan Laštůvka s Markem Jankulovským, obránce Baníku David Lischka, či současný reprezentant a čerstvý vítěz Konferenční ligy Vladimír Coufal. Největší jména, která se dosud do projektu aktivně zapojila.

Čtvrt milionu korun! Šachtar i s Coufalem pomohl v Ludgeřovicích Ondráškovi

Výsledek? Na každé akci vybraná suma ve statisících, která vždy pomohla konkrétní osobě, jež neměla tolik štěstí, jako většina populace, či organizaci. Teď mužstvo známých tváří dostalo pozvání na Přerovsko od Sokolu Hustopeče nad Bečvou, který slaví 90 let, a odkud pochází další nynější hráč ostravského Baníku Michal Frydrych. „Bude ale hrát za nás,“ prozradil Deníku hokejový útočník Ondrej Šedivý, jeden ze zakladatelů Šachtaru.

„My nastoupíme v obvyklém složení, ale mohu říct zajímavost, že by mohl hrát i Ondra Palát,“ poukázal Šedivý na dvojnásobného vítěze slavného Stanley Cupu, který se v minulých letech právě kvůli povinnostem v NHL zapojit nemohl.

Benefice v Hustopečích nad Bečvou.Zdroj: David Hekele

OBRAZEM: Šachtar BO podpořil v Polance Čmeláčka, vzpomněli si i na talent Baníku

Na trávníku by se měl prohánět ještě jeden člen aktuální kabiny Baníku a zároveň kapitán české reprezentace do 21 let, záložník Filip Kaloč, který se už připravuje i na nadcházející mistrovství Evropy.

Vstupné na zápas je dobrovolné, v poločase proběhne aukce dresů a celý výtěžek bude poté věnován neziskovému spolku Inzulínek, který pomáhá dětem s cukrovkou. Na začátku července pak Šachtar sehraje ještě duel v Petřvaldu na Novojičínsku. „Myslíme si, že dvě akce za léto jsou akorát,“ vysvětlil Ondrej Šedivý.