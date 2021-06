Loni pak už pod oficiálním názvem Šachtar BO Ostrava se hokejisté jako Rostislav Olesz, Roman Polák, Ondrej Šedivý, bratři Stránští a řada dalších, v Markvartovicích podíleli na další úspěšné akci. Znovu se vybrala šestimístná částka a pomohlo se.

„Obě tyto události byly nenásilné. Vzniklo to spontánně. Dnes jsme do toho ponořeni víc. Na soudě v Ostravě jsme zapsaní jako spolek, máme transparentní účet, takže jsme se do toho položili. Ale není to jen o nás. Jsou v tom zapojeny obce, firmy, slyší na to i kluby. Zase jsme se posunuli dál,“ říká další z důležitých osobností myšlenky a její realizace, hokejový útočník Roman Szturc.

Posun vidí i v tom, že do projektu se v sobotu v Bohumíně, kde se bude v rámci rozlučky osobnosti místního FK Bospor Jaroslava Kubinského bude hrát pro dvouletého Kubíka, přidají i fotbalové tváře. „Bohužel, ne všichni mohli kvůli dovoleným přijet. Skladba mančaftu ale bude zajímavá. Zatím mohu říct, že přijedou brankáři Jan Laštůvka a Jirka Ciupa. U dalších se uvidí,“ poodhaluje Szturc s tím, že v plánu je ještě jedna podobná akce.

Na začátku července v Darkovičkách. „Loni jsme mysleli, že toho bude víc, ale po celou zimu jsme měli problém se kvůli omezením a opatřením pořádně sejít, sednout a cokoli si naplánovat. Jsem ale rád, že z předešlých let máme na co navazovat a příští rok se ještě zase posuneme,“ doufá Roman Szturc.

„Sejdeme se, zahrajeme si fotbal, určitě vybereme krásnou částku, a užijeme si to,“ věří Szturc, který přiznává, že tato činnost jej chytla. „A nejen mě. Celkově nás všechny. To, že můžeme někomu pomoci, a pak i díky tomu, co se podaří vybrat, vidět, jak ty děti se posouvají a mají o kousek lepší život. S radosti to děláme už tak, když pak vidíme výsledek, krásně to zahřeje. Proto se snažíme inspirovat i dalšími organizacemi,“ připouští Szturc.

Tou možná nejvýznamnější je v celé republice oblíbený a populární Real Top Praha, tým osobností nejen ze světa sportu, ale také kultury a celkově společenského života.

„Je to naše hlavní inspirace. Dokonce Ondra Šedivý je s organizátorem v kontaktu, kluci nám fandí, tak uvidíme, jestli z toho v budoucnu něco bude. Bylo by pěkné, kdybychom se potkali. Je to na dobré cestě,“ podotýká Roman Szturc.

Upozorňuje ale, že cílem není někoho kopírovat. „Oni to dělají ve velkém měřítku v celém Česku. My začínáme, je to pár týdnů, kdy jsme spolek zapsali na soudu v Ostravě, takže v podstatě letos je to nultý ročník, ale odteď se chceme posouvat a fungovat nejen v létě, ale třeba celoročně,“ prozrazuje hokejista. „Je to však běh na dlouhou trať, pořád se učíme. Nabídek je ale tolik, že nejsme schopni to pokrýt, takže půjdeme krok po kroku a uvidíme, kam se dostaneme,“ zakončuje s úsměvem Roman Szturc.