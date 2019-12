Dalších 115 milionů korun v této souvislosti stál odkup stadionu od Baníku Ostrava v roce 2013. Nejen o těchto částkách se exkluzivně pro Deník rozhovořil předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna Libor Folwarczny.

Jak vnímáte částku za kterou na Bazalech fotbalová akademie vznikla?

Z mého úhlu pohledu a vzhledem k tomu jak rozsáhlý je to projekt, je celková částka, i ta vynaložená naší společností, adekvátní. Je třeba říct, co všechno se udělalo – máme pět fotbalových hřišť, hlavní budovu s kompletním zázemím, revitalizované veškeré okolí. Ta částka je opravdu adekvátní, Bazaly nejsou předražené. Není to jen o tom, co se prostavělo.

Jaké jsou tedy další položky?

Společnost Hochtief provedla práce za asi 288 milionů, přičemž v těch 320 milionech jsou i stroje do posilovny a další věci. Jen převod areálu z města do našeho vlastnictví, abychom jej mohli zrekonstruovat, nás vyšel na 3,5 milionu. Přeložka elektřiny vyšla na 1,2 milionu, projekt na šest milionů a tak dále. Nemalé peníze jsme vynaložili na přípravu stavby, poté bylo třeba vybavit posilovnu, tělocvičnu, interiéry. Je v tom i technické vybavení, abychom byli schopni areál udržovat, tedy veškeré stroje, traktory a sekačky.

Hlavní tréninková plocha nemá vyhřívání a osvětlení. Kvůli maximální využitelnosti trávníku se do toho nevyplatilo investovat?

Přesně tak. Nehraje se zde žádná soutěž, jsou to „jen“ tréninkové plochy, takže se to nevyplatilo. V pěkných letních měsících se bude trávník na hlavní ploše využívat v průměru hodinu denně, takže nemělo smysl řešit osvětlení a vyhřívání. Tráva má svou maximální zátěž a nemůže se používat celoročně, jen asi od druhé poloviny března do října až listopadu.

Jaké jsou předpokládané náklady na roční provoz areálu?

To ukážou až první měsíce provozu. Máme zde několik neznámých, ale nyní odhadujeme 12 až 14 milionů korun ročně. Netušíme, jak bude energeticky tento objekt vypadat, kolik si opravdu vezme energie. V exponovaných letních dnech počítáme s devadesáti kubíky vody denně jen na závlahu. Využíváme zde jen pitnou vodu, nic jiného tu není. Něco jiného to je v areálu městského stadionu, kde jsme napojeni na technologickou vodu z Vítkovic. Ze sedmdesáti procent pokryjeme náklady z tržeb, zbytek budeme doplácet jako provozovatel. Je to běžná praxe, že sportovní areály se všude ve světě dotují.