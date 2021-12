Mládežnickému reprezentantovi angažmá v Luganu opravdu štěstí nepřináší. Přitom před příchodem do Švýcarska žádné zdravotní komplikace neměl.

Trable odstartovaly problémy s chodidly. Kvůli nim odehrál v první sezoně jen pár utkání. „Zbytek jsem bohužel i kvůli špatným rozhodnutím lékařů promarodil,“ štve Macka. „Nebylo to však zranění, jako spíše nemoc,“ posteskl si.

V dalším ročníku, kdy se dal zdravotně do kupy a vrátil se do formy, zase nedostal tolik příležitostí, kolik by sám chtěl a možná si i zasloužil. „Vytížení nebylo podle mých představ,“ připouští.

Proto chtěl z klubu odejít, nasměrovat svoji kariéru i život jiným směrem, vážné zranění ale všechny plány zlínskému odchovanci převrátilo naruby.

Čtyřiadvacetiletý záložník si po nešetrném zákroku spoluhráče v tréninku poranil koleno, ve Švýcarsku podstoupil operaci přetrženého křížového vazu a minimálně do konce letošní sezony je mimo hru.

„Nesmím se litovat, ale naopak vzít věci tak, jak jsou. Zranění ke sportu patří a já se musím udělat maximum proto, abych byl příští léto stoprocentně připravený,“ říká odhodlaně.

Macek, který patří Luganu od září 2018, nic nebalí. Nevzdává se. Zlomený rozhodně není, končit nehodlá. Naopak, chce dokázat, že fotbal hrát umí, byť třeba ve švýcarské lize se z různých důvodů výrazněji neprosadil.

Ani v Juventusu se do prvního týmu neprobojoval, hrával za juniorku a před odchodem do Lugana putoval po hostováních. V nižších italských soutěžích nosil dres Bari a Cremonese.

Na návrat do Česka stále nemyslí, rád by zůstal v zahraničí. „V tuto chvíli ale myslím hlavně na to, abych se co nejrychleji uzdravil a vrátil na trávníky. A jestli budu pokračovat v Luganu, kde mám ještě třiapůl roku smlouvu nebo přestoupím do soutěže podobné té švýcarské, v tuto chvíli neřeším,“ dodává.

Strádal i Železník

Vážné zranění provázely v kariéře i Lukáše Železníka. Bývalý útočník Zlína měl velký podíl na návratu Fastavu do ligy, díky výkonům v mateřském klubu si vysloužil angažmá ve Slavii Praha, kam ze Zlína v lednu 2016 přestoupil za osm milionů korun.

Fotbalista Lukáš Železník ukončil kariéru.Zdroj: Deník/Libor Kopl

I když se v Edenu i vinou zranění neprosadil, podílel se na zisku mistrovského titulu Pražanů. Byť zdravotní problémy Železníka provázaly dál, přesto se nevzdal a několikrát se na ligové trávníky vrátil. Po návratu do Baťova města si dokonce zahrál Evropskou ligu. „Zranění ke sportu patří. Bohužel po zranění kotníku se mně to nakupilo. Vždy jsem ale měl heslo: Nikdy se nevzdávej. Kolikrát jsem šel přes bolest, hrál pod prášky. Nikdy nevíte, který zápas by mohl byt pro vás poslední. Vždy jsem měl heslo: Nikdy se nevzdávej. Kolikrát jsem šel přes bolest, hrál pod prášky. Takový jsem byl já,“ uvedl bývalý útočník Mladé Boleslavi a Opavy.

Covid i zranění při běhání

Neuvěřitelná smůla v kariéře provází i Jana Hellebranda. Mládežnický reprezentant sice patří do kádru ligového Zlína, v letošní sezoně ale chodil hlavně s béčkem. Do zápasů v MSFL však naskakoval víceméně jako náhradník. Důvod? Nemoc a zranění.

„Měl jsem postcovidový syndrom. Dlouho jsem doháněl tréninkové manko,“ vysvětloval na podzim.

Před dvěma lety si natrhl zadní stehenní sval, kvůli kterému vynechal skoro tři měsíce. Pak nehrál kvůli hematomu a loni v dubnu, kdy byla FORTUNA:LIGA dočasně přerušená, si při běhání zlomil zánártní kůstku a musel na po operaci!

Zlínský fotbalista Jan Hellebrand.Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Letos zase dvakrát „chytil“ covid, takže byl dlouho bez fotbalu i zápasu. Do herní pohody se vrací pomalu. „Jsem rád, že jsem se do toho konečně dostal. Teď už to bude jenom lepší,“ doufá devatenáctiletý záložník.

