Úvod souboje dvou dosud stoprocentních celků měli přitom lepší domácí, ti však nedokázali využít žádnou z možností, aby se dostali do vedení. Iniciativu pak postupně převzali hosté, kteří nakonec zásluhou Střelce a jeho góly ze standardní situace získali tři body.

„Prvních pětadvacet minut bylo z naší strany dobrých, navázali jsme na předchozí utkání a byli lepší. Vytvořili jsme si i šance, které jsme ale nedotáhli. To bylo asi zlomové. Pak nám kvůli zlomenému nosu na pět minut vypadl Krčmařík a Bílovec se dostal do hry. Od té doby to bylo v jeho režii. Druhý poločas byl od nás špatný," řekl k hodnocení ze své strany kouč Unie Jan Woznica.

Vysokou úroveň sgtřenutí potvrdil i bílovecký trenér Peter Šloff. „Hráli jsme s kvalitním týmem. První poločas byl vyrovnaný. Po přestávce jsme ale začali mít navrch. Naše záloha tu domácí přehrávala, bohužel jsme dali jen jeden gól. V poslední době nás trápí koncovka, což nás může příště mrzet," přiznal šéf lavičky druhého celku tabulky.