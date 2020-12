Smutná zpráva zastihla fanoušky fotbalového Baníku na Štědrý den. Ve věku 72 let zemřel někdejší ostravský záložník Josef Tondra. S Baníkem získal v roce 1976 první mistrovský titul v historii klubu. Za Baník nastoupil k 116 ligovým utkáním a vstřelil deset gólů.

Josef Tondra. Foto: FC Baník Ostrava | Foto: Deník / VLP Externista

Patřil do zlaté éry Baníku sedmdesátých let, třebaže v roce 1978 odešel do sousedního VOKD Poruba. Josef Tondra působil v Baníku mezi lety 1971 a 1977 a kromě ligových zápasů hrával v baníkovském dresu i duely evropských pohárů.