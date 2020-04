Zaznamenal jste, že se Baník rozhodl tento slavný zápas svým fanouškům prostřednictvím pátečního streamu po sedmnácti letech připomenout?

Ano, četl jsem to. Obecně je dobře, že se teď, když se nemůže hrát, třeba i v televizi, rozhodli pouštět staré záznamy, na které v době, kdy se stále něco hraje, není tolik času zavzpomínat. Že se k tomu připojil i Baník, je super. Zvláště, když se klubu povedlo najít takový zápas, ve kterém Baník porazil Spartu. Navíc silnou, protože to byl tehdy tým kolem Karla Poborského, který v té sezoně vybojoval titul.

Baník tehdy zvítězil 3:2 a vy jste vstřelil dva gól. Potěšil vás klub tím, že vybral právě tento duel, v němž jste zazářil?

Z osobního pohledu mě to samozřejmě těší, ale Baník ten zápas vybral určitě obecně proto, že to bylo skvělé utkání a hrálo se ve fantastické atmosféře.

Bazaly byly vyprodané. V ochozech se tlačilo přes sedmnáct tisíc diváků, což bylo v té době nevídanou věcí. V sezoně 2002/2003 nepřekročily návštěvy na Baník hranici deseti tisíc lidí. S výjimkou právě tohoto březnového šlágru…

Na fotbal tehdy chodilo tak pět, šest, a když dobře, tak osm tisíc lidí. A najednou jich bylo přes sedmnáct tisíc. Pro mě to tehdy byla první sezona v A-týmu. Když člověk hraje fotbal, postupuje v něm někam dál a dostane se třeba i na práh toho profesionálního, má samozřejmě své sny. Jedním z nich je hrát před plným domácím stadionem. Dalším třeba porazit před plným stadionem Spartu. A mně se tento sen tímto zápasem splnil. Člověk měl i další sny, ale tohle byl první opravdu splněný.

A navíc ty dvě trefy do branky Jaromíra Blažka. Vzpomínáte si ještě na ně?

Jasně. První gól tehdy vstřelil Venca Svěrkoš, já dal pak až ten druhý a třetí. Na ten druhý mi z levé strany přihrál právě Venca. Naběhl jsem si do šestnáctky někam mezi její hranici a penaltu. Tam jsem se to snažil trefit placírkou, aby mi to někam neuskočilo. Povedlo se a trefil jsem to Jardovi Blažkovi mezi nohy.

A gól na 3:1?

To mi zase přihrál z pravé strany Míra Matušovič. Do podobné pozice, ale byl jsem přece jen blíž brance. Stačilo to už jen trochu podebrat a Blažka přehodit.

Zmínil jste Václava Svěrkoše. Tomu ten zápas také výborně vyšel, pamatujete?

Ano, a nejen tento. Venca byl jeden z nejlepších útočníků, které Baník kdy měl. Nejen že uměl vystřelit, on byl pro obránce hrozně nebezpečný tím, že toho uměl hodně. Byl šikovný s míčem, uměl se prosadit sám. Ale stejně tak mu to skvěle myslelo. Viděl, co se děje kolem něj, takže dovedl v rychlosti perfektně přihrát spoluhráči do šance. Obránce nikdy pořádně nevěděl, co od něj čekat. V tom zápase navíc vstřelil gól z penalty, která byla na něj. Úplně přesně už si tu situaci nevybavím, ale myslím, že to bylo to jeho typické, kdy už to vypadalo, že v šestnáctce ztratí míč, že už se k němu nedostane, pak ale udělal dva dlouhé kroky a soupeř ho fauloval.

Budete se na páteční večerní stream dívat?

Budu, rád si to utkání připomenu. Upřímně řeknu, že jsem ho vlastně po tom zápase už nikdy neviděl. Ještě jednou v tom následujícím týdnu, kdy se dělal rozbor, ale pak už ne. Ten záznam nemám. Nemám ve zvyku si pouštět staré zápasy, ve kterých jsem hrál. Když tak jen některé ukázky, když už na to přijde. Ale tohle si připomenu rád, protože to byl výborný zápas se vším všudy. Rád zavzpomínám na všechny kluky, kteří tehdy hráli.

Vy sám už se fotbalem jen bavíte na amatérské úrovni. Hrál jste za Zbuzany pak přestoupil do Hostouně…

Je to tak. Profesionální kariéra už je minulostí a stál přede mnou úkol začít se živit něčím jiným než fotbalem. Pomohla mi znalost cizích jazyků a dnes pracuju pro jednu francouzskou firmu. Fotbal je pro mě ale pořád důležitou součástí života. Po práci se těším na trénink, pak i na zápas.

Jenže v současné době téměř veškerý sport stojí…

Bohužel, taková je situace. Kompenzuju to aspoň tím, že si každý den sednu na rotoped a večer jdu na procházku se psem. Ale samozřejmě, fotbal to není.