Pomocnou ruku a inspiraci dostal od kamaráda Tomáše Hrtánka z Dětmarovic. Kapitán a důležitá postava tamního divizního klubu nabídla vicemistru světa do 20 let z roku 2007 kromě fotbalu i jinou příležitost práci. „Tomáš má stavební firmu, byla možnost investice, takže jsem na to kývl a šel do toho,“ popisuje Mičola v rozhovoru pro Deník.

Jedenatřicetiletý fotbalista se dal dohromady i zdravotně, během roku a půl skoro nevynechal zápas a v zimě ho zlákaly třetiligové Petřkovice. Na vztahu s kamarádem to ale nic nemění. „Vyhovovalo mi trénovat jednou týdně, hrál jsem i hokej. Přesto jsme se s Tomášem dohodli, že se fotbalově rozejdeme,“ dodal.

Chtěl jste fotbalově ještě nahoru? Máte další ambice?

Věděl, že fotbalu moc nedávám, Dětmarovice jsou trochu z ruky, bylo to pro mě daleko, navíc jsem tam ze začátku z Opavy jezdil sám… Ale na klub nemůžu říct nic špatného, poznal jsem tam hodně kamarádů. V zimě se mi ozval Filip Smékal z Petřkovic, i tehdejší trenér Ondra Smetana, takže jsme si sedli s panem (předsedou) Tačem a domluvili se. Je to třetí liga, pětadvacet minut z Opavy, což mi vyhovuje, řada kluků prošla mládeží Baníku. To vše mě zaujalo. Ale na profesionální fotbal už nepomýšlím.

Opravdu?

Už když jsem šel do divize, tak jsem věděl, že by bylo těžké se kousat někde nahoru. Když si vezmete, tak já měl podobné problémy, kvůli kterým dřív ukončil kariéru Honza Baranek, nebo teď Kadlec ze Sparty. Stále to trápí i Vencu Pilaře. Troufl bych si na to jít výš, ale s těmito potížemi to nemá smysl.

Po konci v Baníku jste ale mohl pokračovat, že?

Šel jsem do Brna, jenže znova mě zradilo koleno. Pak byla ještě Jihlava, tu jsem odmítl s tím, že podzim dohraju v Dětmarovicích a uvidím, co bude pak. Ozvalo se Znojmo, ale tam se mi určité věci nelíbily, tak jsem to zavrhl a i další rok odehrál v Dětmarovicích.

Přišli někdy lékaři na příčiny vašich zdravotních potíží?

Ne. Já si ale myslím, že do značné části to bylo přetížením. Já byl od patnácti v mužích, v béčku Baníku se trénovalo několikrát týdně, dřelo se, ale s tím, jak dnes vypadá trénink, to nemělo moc společného. Můžete jet na krev, ovšem musí to mít hlavu a patu. Když ne, je to pro svaly a klouby smrtelné. Já od sedmnácti hrál ligu, navíc jsem neodflákl žádný trénink, spíše jsem si přidával. Ale asi zbytečně, protože svaly kolem kloubů nebyly tak vyvinuté. Ty pak trpěly. Vše ale už bylo, je to „kdyby“. Zpátky to nevrátíme, k fotbalu to patří. Někoho to potká v patnácti, jiného v pětatřiceti.

Nebál jste se v divizi možné zákeřnosti protihráčů?

Ne, naopak. Byl jsem překvapený, jak se změnila, já ji předtím hrál v roce 2009 za béčko Baníku. Nemůžu říct na to křivé slovo, je tam řada šikovných hráčů, nebyla to sranda, ale vše bez problémů. Víte, když jsem byl mladý, byl jsem rád, že proti mně nastupuje bývalý ligový fotbalista, že si proti němu můžu zahrát. Pokud jde o mě, tak nevím, jak to soupeři brali. Nijak jsem se o to nezajímal. Co mě ale mrzelo, byl způsob konce v Baníku.

Co tím myslíte?

Přišel trenér Páník, nestavěl mě, což se dalo očekávat, protože v létě mi končila smlouva. Co mě mrzelo, bylo, že mi to neoznámili trochu dříve, abych se na to mohl připravit. Představoval jsem si, že se rozloučím důstojněji, na druhé straně si nechci přes noviny stěžovat a brečet. Prostě takový je fotbalový život, každý trenér má své koně, to je třeba respektovat. Když vám končí smlouva, půl roku nehrajete, je těžké něco dalšího shánět. Zvlášť při těch zraněních. Když to pak přišlo i v Brně, věděl jsem, že s kariérou je konec. Zajímavé je, že od té doby žádné problémy nemám.

Co se člověku honilo ve vztahu k budoucnosti hlavou?

Pomohl mi právě Tomáš Hrtánek, že mě vzal do Dětmarovic. Nebudu nic skrývat, není to lehké, když nic moc neumíte. (usměje se) Co chcete dělat? Řídit dodávku, auto… Je to zvláštní. Na druhé straně já naštěstí nikdy nerozhazoval, nesázel, nehrál automaty, takže jsem z fotbalu nevyšel bez koruny. Ušetřil jsem.