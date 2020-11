Prošel si Jakartovicemi, Týništěm nad Orlicí, Mikulovicemi či Krnovem. Klubem, který mu ale nejvíce přirostl k srdci, je rýmařovská Jiskra. „Pokud dobře počítám, tak v Rýmařově jsem už osmou sezonu. Je to klub, který mi nejvíce sedl. Hlavně osoba trenéra Milana Furika. Férový chlap, který vás nikdy nepodrazí, co řekne, to platí. To byl i důvod, proč jsem se během rozehrané sezony do Rýmařova vrátit,“ svěřil se pětatřicetiletý fotbalista.

Gólů nastřílel mraky. „Nepočítám je, ale v Rýmařově jich mám něco přes stovku,“ poznamenal zkušený útočník, který je také vášnivým rybářem. Jeho revírem je hlavně Slezská Harta. „Lovím hlavně dravce. Takoví kapři mě až tolik neberou,“ přiznal s úsměvem Tomáš Šupák.

Po loňské sezoně jste skončil v Rýmařově s tím, že půjdete do okresní trojky kopat za Zátor a bavit se rybařením. Nakonec jste se do divize vrátil, proč?

K Rýmařovu jsem si vybudoval vztah. A jelikož se mi ozval trenér Furik, že mají problém s hráči, domluvili jsme, že klukům pomohu. Zatím jsme domluveni na podzimní část. Uvidíme, co bude dál. O konci už ale mluvit raději nebudu. Třeba si kariéru ještě prodloužím.

Byl to ale určitě skok z okresní trojky do divize…

Fotbal hrát nezapomenete. Bylo to spíše o fyzické kondici, abych divizi udýchal, protože v Zátoru se tolik netrénovalo. Ale musím říci, že jsem byl Zátorem mile překvapen. Dobré zázemí i slušní fotbalisté. Šel jsem tam, abych si zahrál s bráchou, to se mi splnilo. Bylo znát, že kluci chodili do práce i třeba v den zápasu. Navíc jsem si tam zahrál ve středu zálohy a hlavně nahrával na góly bráchovi.

V dorosteneckých letech jste patřil k velkým talentům. Byla vám prorokována velká budoucnost, kde se stal nakonec problém, že z toho profi fotbal nakonec nebyl?

V dobách, kdy Opavu vlastnili Ukrajinci, jsem s klubem podepsal víceletou smlouvu a tím se vyšponovala i cena. I z toho důvodu mi nevyšlo angažmá v ostravském Baníku.

Nakonec jste ale odešel do přípravy Hradce Králové…

Ano. Bohužel jsem se zranil a pak se těžko do toho dostával. Hrával jsem v Týništi nad Orlicí. Vrátil jsem do Opavy, kde jsem absolvoval s druholigovým týmem přípravu. Na jejím konci mi ale řekli, že si mohu hledat angažmá. Šel jsem do Jakartovic a pak už v nižších soutěžích zůstal. Je ale pravdou, že jsem mohl dávat fotbalu více. Jako mladý jsem užíval života, ale že bych byl nějaký rebel, to ne.

Odjakživa jste patřil mezi kanonýry, třeba za Rýmařov jste v přeboru nastřílel ve třiceti zápasech třiatřicet branek.

Myslím si, že jsem měl střílení gólů v sobě. Kam jsem přišel, tam mi to padalo. Měl jsem i štěstí na spoluhráče, kteří mi nahrávali, ať už to byl například Michal Satke v Jakartovicích, nebo Jirka a Michal Furikové v Rýmařově.

Na který gól ve své kariéře nejvíce vzpomínáte?

Hezkých gólů bylo dost. Ale ten nej byl za Rýmařov. Hráli jsme pohár s Baníkem. Šli jsme do utkání s tím, abychom neudělali ostudu. Nakonec si ji trhl Baník. My jsme vyhráli 4:3 a mi se podařilo vstřelil z dálky postupový gól.

Vaším velký koníčkem je rybaření…

To je pravda, na rybách člověk nabera klid. Chodím pravidelně na Slezskou Hartu, kterou mám kousek od bydliště.

Plánujete u fotbalu zůstat i po konci hráčské kariéry?

Určitě. Fotbal mě provází celý život. Rád bych se věnoval trenérské práci, třeba někde u mládeže.