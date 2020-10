„Strašně mě to baví. Vše, co s tím souvisí. Od taktiky po vymýšlení tréninku, chození na školení, vzdělávání se… Prostě vše. Není nic, co by mě štvalo, že musím dělat,“ pochvaluje si v rozhovoru pro Deník. „Už když jsem končil s fotbalem, věděl jsem, že trénovat chci a naplňuje mě to. Chtěl bych to dělat dlouhodobě. Uvidíme, na jaké úrovni,“ dodává pětadvacetiletý fotbalista.

Občas ale svým svěřencům pomůže i na hřišti, ovšem jen na krátké úseky. „Netrénuju, takže na to nemám fyzicky, abych hrál delší dobu, ale chci, aby se tým zvedl,“ podotýká Marek Lišaník.

Hrát, a zároveň mužstvo koučovat, podle něj není možné. „Nedá se to skloubit. Na hřišti nevnímáte trenérské věci, jako zpoza lajny. Pak děláte obojí napůl. Proto chodím do hry, když je na střídačce i trenér Kovář,“ odhaluje, přičemž přiznává, že jej hráči přesvědčují, aby to ještě na trávníku zkusil, zdravotním potížím navzdory.

Starobělští se krátce za polovinou podzimu sice pohybují v širší špičce krajské soutěže I.A třídy, skupiny A, Lišaník však vidí nedostatky a úplně spokojený není. „Mohlo, nebo spíše mělo to být lepší. Myslím, že máme na víc, než jak to dnes vypadá, ale všichni se učíme. Ode mně až po kluky. Věřím, že to postupně půjde nahoru, teď nás čeká ta těžší část podzimu,“ uvědomuje si.

„Bylo tam více zápasů, které jsme měli vyhrát, ale po hloupých gólech jsme zbytečně ztratili. Je to ale asi daň za to, že máme mladý mančaft a také chceme hrát fotbal, což některé týmy v této soutěži nechtějí a my na to doplácíme,“ pokračuje Marek Lišaník. „Kluci se ale snaží, pracují, takže je radost s nimi dělat,“ dodává.

Mužstvo se vyrovnává s tím, že kvůli rekonstrukci hřiště hraje ve Vratimově. „Čekal jsem, že to nebude mít vliv, ale má. Přece jen je výhodou, když prostředí znáte, trénujete tam třikrát týdně, navíc ani fandů do Vratimova moc nejezdí. Až se na jaře vrátíme do Bělé, pomůže nám to,“ myslí si Lišaník, který by se rád pohyboval na špici. „Myslím, že do šestého místa můžeme být,“ uzavírá.