LFA, která řídí v Česku profesionální soutěže, přerušila ligu 12. března až do odvolaní nouzového stavu. "Sezonu stále dohrát jde. Nevidím to jako ztracený případ, a proto mi přijde důležité se o to všemi silami pokusit. Kvůli hráčům, fotbalovým fanouškům i obchodním partnerům. Fotbal je přeci zábava a té dnes moc není," uvedl Svoboda pro deník Sport. "Mohu říci, že jsem mluvil s představiteli všech prvoligových klubů a většinový názor je: pokusit se ligu dohrát," dodal.

S kolegy momentálně řeší možné termíny dohrání soutěže. "Modelujeme varianty, intenzivně komunikujeme s European Leagues. Nyní je to tak, že pokud chceme sezonu dohrát do konce června, potřebujeme zhruba do 30. dubna rozhodnout o pokračování ročníku. Nejzazší termín, kdy bychom pak potřebovali spustit soutěžní zápasy, je 13. května," řekl Svoboda.

"Na druhou stranu - termín 30. června už přestává být dogma a začínají se napříč Evropou zvažovat možnosti, jak dohrávat ligy i v červenci. Co vím, tak všechny soutěže v Evropě chtějí ligy dokončit. Obětovali jsme kvůli tomu EURO a posunuli jej o rok. Ta situace je mimořádná a všichni musíme hledat cesty, jak sezonu dohrát," poznamenal Svoboda.

Počítá s tím, že liga by se dohrála s vloženými koly systémem víkend - středa - víkend. "A nejspíš se bude hrát bez diváků. Uvidíme, jak rychle se situace stabilizuje. Všem ale říkám, že až se začne zase hrát fotbal, znamená to, že se vše začíná obracet k lepšímu," poznamenal.

V lize zbývá odehrát šest kol základní části a nadstavba. Tabulku vede obhájce Slavia o osm bodů před Plzní. Svoboda vyloučil, že by se zrušila nadstavba a soutěž skončila po 30 kolech. "Tato varianta pro mě neexistuje, protože tím bychom fatálně narušili regulérnost soutěže. Nemůžeme měnit uprostřed hry schválená pravidla. Tedy buď sezonu řádně dohrajeme kompletně, nebo ji nedohrajeme vůbec," prohlásil Svoboda.

Pokud se soutěž nedohraje, podle šéfa LFA nezbude než sezonu anulovat. "A vlastně se tvářit, že nebyla. Nikdo by nebyl mistr, nikdo by nesestupoval, nepostupoval, prostě nic. Je to strašná představa a já věřím, že k ní nedojde. Co bychom ale museli řešit, je klíč, kterým bychom do další sezony poslali zástupce do evropských soutěží," podotkl.

Dohrát ligu je podle něj obrovsky důležité i z hlediska financí. "Už nyní se dá říct, že ztráty, které počítáme v Česku, budou v řádech desítek milionů korun. Pokud však sezonu nedohrajeme a zavřeme krám, hrozí nám ztráty ne v desítkách, ale ve stovkách milionů. Nedohraná sezona může ovlivnit i to, jak se někteří partneři budou stavět k dalším ligovým ročníkům," dodal Svoboda.