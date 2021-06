Jeho cestu pochopitelně sleduje i jeho otec, sám někdejší úspěšný kouč, Verner Lička. „Za to, co se mu povedlo během dvou a půl roku, klobouk dolů,“ přiznává. „Já si myslím, že Marcel východní a vůbec zahraniční cestou zúročil to, že jako člověk i hráč působil mimo Českou republiku,“ dodává Verner Lička.

Myslíte, že jeho východní cesta je správná a může ho dostat na Západ?

On má výhodu, že jako správný chachar, nebo Ostravák, se nebál s ničím párat a prošel obdobím minimálně pěti šesti let, kdy opravdu fáral. Trénoval v Kunicích, Blšanech, často třeba i bez finančních prostředků, ale přesvědčený, že tohle je správná cesta. Práce se nebál. Pak se na něj usmálo štěstí, že šel s Radkem (Látalem) do Polska, posléze se vše nějak vyvrbilo a ještě jednou musím říct, že to, co se mu povedlo během dvou a půl roku, klobouk dolů.

Na mysli máte úspěchy v Bělorusku i teď v ruském druholigovém Orenburgu?

Stoprocentně je to úspěch, byť je jasné, a i já si to myslím, že to tak nebude mít v životě pořád. Vždy bude záležet na shodě správných rozhodnutí. Kariéru má před sebou, a když se mě ptají, jaký jsem měl největší úspěch, odpovídám, že to, že jsem v důchodovém věku ještě trénoval. Fotbal obecně je totiž maraton, během toho narazíte na kluby, kde vám to vyjde, pak zase kde ne. Něco vám sedí, něco ne. Já si myslím, že Marcel východní a vůbec zahraniční cestou zúročil to, že jako člověk i hráč působil mimo Českou republiku. Vlastně, když to sečtu, tak je to asi dvanáct let. A to je jeho plus, protože ovládá pět jazyků, je zvyklý být v jiném prostředí a udělat si vše sám, což v zahraničí musíte. Tam se o vás nikdo jen tak nepostará.

Skončí podle vás někdy třeba v Baníku?

No, radši ne. (směje se) Ale ne, to si dělám srandu. Podívejte, co má být, to bude. Věřím, že Mario i Marcel tohle v hlavě mají. Marcel tedy určitě. Já to beru tak, že co má přijít, přijde. A nebo také ne. Sbírá hodně zkušeností, jsem rád, že k tomu má i nějaké úspěchy. Momentálně je ale pro něj lehčí pracovat v zahraničí, než tady v Česku a zrovna pro Baník Ostrava.

Není tolik na očích a pod tlakem očekávání?

Víte, sám jsem se přistihl, že kolikrát jsem dával do své práce víc srdce, a až poté rozum. Mělo by tomu ale být naopak, přitom jinde, než v Baníku se mi to také dařilo. Tady doma jsem se ale často rozhodoval na základě pocitů srdce, nebo vztahu, na úkor rozumu. A to není dobré.

Sám říká, že v Česku ho asi nechtějí, mluví o české malosti. Probíráte to s ním?

To asi souvisí s otázkou, jakou dostal, a v jakém kontextu. Jsem si ale jist, že to určitě nebylo myšleno ve smyslu stížnosti. Je celkem pochopitelné, když je naše republika malá, má 32 profesionálních klubů, a on trénoval dlouho jen v Kunicích a Blšanech, že za ním nepřijde prvoligový klub. Jedna ze zásadních změn asi nastala, když jsme šli spolu do Polska, já se stavěl více do pozice manažera, kouče během zápasu, a on byl trenér, kde si osahal, jak má komunikovat s hráči, připravovat plány a tak. Na to si myslím, že bude vždy vzpomínat a děkovat Radku Látalovi, protože tam si to sedlo a byla to správná adresa. Celkově potřebujete první úspěch, aby si i ti okolo řekli, že nebudete úplně špatný. A u něj přišel, jelikož během roku a půl získal čtyři ocenění – mistr Běloruska, superpohár, pohár a navíc teď postup z druhé ruské ligy. To se moc nestává.

Takže čekáte, že dřív nebo později laso z Česka přijde?

To se těžko předpovídá. Říká se, že když máte šňůru úspěchů, máte i právo na jedno faux paus. Dvě už jsou moc. A když přijde třetí, začínáte od nuly. Co bude, o tom se mluví těžko. Já už tady asi nebudu, ale jestli Marcel vydrží trénovat dalších dvacet let, jen potvrdí ty první tři úspěšné roky. A to by nebylo špatné.