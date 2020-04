„Nemám slov. Tohle jsem nečekal a chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli a kteří se na tom podíleli. Bylo to prostě skvělé,“ řekl Jankulovski. Na jeho poslední zápas dorazily všechny ohlášené hvězdy v čele s bývalým spoluhráčem z AC Milán Gennarem Gattusem.

„Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když se Marek loučil. Kdybych měl jít do války, Marka bych si vzal do své armády. Vždy to byl skvělý kluk,“ uvedl Gattuso.

Vyprodané Bazaly se dostaly do varu hned v úvodu, když vítaly kompletní reprezentační celek, který na evropském šampionátu v Portugalsku v roce 2004 vyválčil bronz.

Z kvalifikačního utkání proti Itálii tehdy přiletěli z Prahy do Ostravy i Petr Čech, Tomáš Rosický, Jaroslav Plašil a Tomáš Hübschman, přímo z valné hromady FAČR Karel Poborský a speciálem z Milána dorazili kromě Gennara Gattusa také Giuseppe Favalli a Luca Antonini.

„Myslím, že taková akce u nás ještě nebyla, aby bylo na hřišti tolik skvělých fotbalistů. Díky patří hlavně klukům z Itálie. Je vidět, jaký respekt si tam Marek vybudoval. Z takové benefice musel mít velkou radost,“ řekl bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd.

Emoce cloumaly hráči i fanoušky při velkolepém slavnostním začátku a pak na konci, kdy v 88. minutě opouštěl Marek Jankulovski hřiště. U postranní čáry na něj čekali manželka Jana s dcerami Karolínou a Kristýnou i rodiče.

Z velkoplošných obrazovek vyslal svou speciální zdravici pro tuto chvíli i písničkář Jarek Nohavica. Dvaceti tisícům fanoušků běhal mráz po zádech a měly slzy na krajíčku.

„Nejen pro mě to dneska byla obrovsky emocionální událost. Vidět Marka s jeho rodinou, ženou a dětmi, to jsou hodnoty, na které on věří celou tu dobu, co ho znám. Zní to jako fráze, ale je to opravdu tak,“ popsal trefně dojemné momenty Gattuso.

Podobně mluvil i Pavel Nedvěd, který byl rád i za to, že se sešel se svými bývalými spoluhráči. „Podívejte se, v jaké sestavě jsme se sešli, nechyběl skoro nikdo. I trenér Karel Brückner byl spokojený, protože říkal, že nemá rád, když se mu někdo omlouvá,“ usmál se Nedvěd.

„Museli jsme dorazit všichni, ale bylo to fajn. Přišlo mi to, jako kdybychom nikdy neskončili, a i nadále pokračovali dál. Doufám, že jsme lidi pobavili – a o to tady přece šlo,“ dodal Pavel Nedvěd.

Samotný zápas přinesl klasickou remízu, k níž přispěla parádní trefou z přímého volného kopu i hlavní hvězda večera.



Benefice Marka Jankulovského (16. června 2013, Bazaly, Ostrava)

Tým Marka Jankulovského – Tým Eura 2004 4:4 (2:2)

Branky: 1. a 41. Kuka, 38. Samec, 48. Poštulka – 27. a 33. Baroš, 52. Jankulovski, 65. Nedvěd. Rozhodčí: Jirků – Matějek, Wilczek. ŽK: Favalli – Plašil. Diváci: 19 600.

Tým Marka Jankulovského: Baránek – Látal, Favalli, Kováč, Antonini – Lukeš, Gattuso, Slončík, Jankulovski – Kuka, Svěrkoš. Na střídání: Sivok, Samec, Poštulka. Trenér: Verner Lička.

Tým Eura 2004: Čech – Grygera, Bolf, Galásek, Ujfaluši – Poborský, Rosický, Nedvěd, Šmicer – Koller, Baroš. Na střídání: Lokvenc, Týce, Plašil, Hübschman, Heinz, Jankulovski. Trenér: Karel Brückner.

