Hokejista Pastrňák v kotli Baníku hitem internetu, podívejte se na ohlasy

Výjezd podzimu. Tak nazvali sami Chachaři cestu do bitvy fotbalového Baníku s favorizovanou Slavií. A bylo to velké. Protože, jak sami komentují na internetu: KDO TO MÁ? Šlágr 5. kola Fortuna ligy si totiž nenechala ujít ani hvězda NHL David Pastrňák (27). V kotli ostravských fandů s mikrofonem v ruce hecovala ostatní. Video se obratem stalo hitem na sociálních sítích. Respekt vzbudilo i choreo Chacharů. Podívejte se i na další reakce a ohlasy.