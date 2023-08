/VIDEO/ Fotbalový fanoušek nemusí nutně koukat v televizi na nejlepší soutěže světa, aby viděl krásné branky. Někdy se tak děje pomalu u vašeho domu, na kdejaké vesnici, kde se hraje třeba jen okresní přebor. Deník proto vybízí všechny kluby v Moravskoslezském kraji. Padl u vás parádní gól? Pošlete nám jeho video!

FK Slovan Záblatí (David Dendis, gól z půlky) | Video: David Hekele

Zásah záložníka Slovanu Záblatí Davida Dendise téměř z poloviny hřiště z předminulého týdne vyvolal solidní ohlas. Redakci tak napadlo vyzvat kluby v regionu, aby podobné záběry z nižších soutěží (od MSFL níže) posílaly. Nádherná střela, parádní kombinace, netradiční zakončení, chytře, nebo výstavně zahraná standardní situace. Místo si najdou také i kuriózní branky, nebo drze kopnutá penalta. Zde se meze nekladou.

VIDEO: Gól roku v I.B třídě? Záblatský Dendis vystřihl famózní parádu alá Schick

A co s tím? Určitě takové kousky rádi uveřejníme, pokud by šlo o opravdu originální gól, rádi uděláme s jeho autorem rozhovor. A pakliže by se takových záběrů sešlo více, lze udělat anketu o nejhezčí gól a rozhovor s jejím vítězem.

A o jaké záběry nám jde? Primárně ty natočené na klubovou kameru. Zápasy v krajské soutěži I.B třídě a výše se dnes běžně natáčí pro případné potřeby svazu. Nepohrneme ale ani náhodně pořízenými amatérskými záznamy na mobil.

Případné záznamy posílejte na e-mail: david.hekele@denik.cz.