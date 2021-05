Samuel Šigut, jenž nastupuje na levém křídle, byl poslední tři roky v ostravském Baníku. Z toho se ale před pár dny vrátil do Frýdku-Místku, respektive do Vratimova, kam klub zamířil i s třetiligovou licencí. „Na Baník vzpomínám v dobrém, ale jsem rád, že už tam nejsem. Nedohodli jsme se a ke konci už to nebylo ono,” uvedl mladý fotbalista pro Deník.

V týmu Jana Žižky se ale Šigut dlouho neohřál. Jeho talentu si totiž všimla Slavia, která osmnáctiletého fotbalistu pozvala na týdenní zkoušku spojenou se zápasem proti Dukle. „Absolvoval jsem i rychlostní testy, které se mi povedly. Vyšel mi i duel s Duklou, ve kterém jsem měl pár dobrých věcí. Byla to hodně cenná zkušenost,” prohlásil.

Čeká ho další zkouška

Šigut si zkoušku se slávistickým týmem do 19 let nemohl vynachválit. „Kluci byli příjemní, hned mě vzali do party. Byli tam i super trenéři, nezažil jsem lepší přístup k hráčům, než jaký byl tam,” řekl Šigut, jenž doufal, že si svými výkony řekne ještě o další šanci. A tu taky dostane. „Samuel na testech zaujal, z čehož máme obrovskou radost i my v klubu. Sedmého června odjede do Prahy na další testy, což je skvělé. Držíme mu palce," prohlásil sportovní ředitel vratimovského týmu Daniel Černaj.

Na další zkoušku v Edenu se těší i samotný Šigut. „Je to super, jsem rád, že se to povedlo,” prohlásil mladý teenager, který by se jednou chtěl prokousat i do prvního týmu sešívaných. „To je ještě daleko, ale je to jeden z mých cílů,” dodal.