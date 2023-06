/FOTOGALERIE/ Byli blízko, převážnou část utkání jim chyběl jediný gól, aby na konci mohli slavit, ale nedočkali se. Fotbalisté Baníku Ostrava do devatenácti let v přímém souboji podlehli v závěrečném kole dorostenecké ligy na pražském Strahově Spartě 1:2 a nenavázali na své předchůdce před dvaceti lety.

Slezané prohrávali od 11. minuty po trefě Stárka, na kterou odpověděl Málek. Po pauze byly šance na obou stranách, ale rozhodnutí přišlo v 79. minutě po zakončení Michla.

„Škoda že jsme za stavu 1:1 nevyužili pasáže, kdy jsme byli v lepším rozpoložení. Usilovali jsme o druhý gól, ten ale nepřišel, domácí naopak z brejku podruhé skórovali, a tím se zápas definitivně zlomil,“ řekl pro klubový web trenér Václav Stráník.

„Chci poděkovat všem hráčům, celému týmu a vlastně celému klubu za to, co každý pro tuhle úspěšnou sezonu udělal. My si ji vyhodnotíme a v příští sezoně na ni budeme chtít navázat,“ dodal.

Sparta U19 – Baník U19 2:1 (1:1)

Branky: 11. Stárek, 79. Michl – 23. Málek

Baník U19: Struhař – Sirotek, Musil, Remiáš, Michlík – Koutný (54. Frolek), Pantok (70. Šudák), Málek – Látal (65. Havran), Diviš (70. Perette), Zelenka.