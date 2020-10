„Jsem sice Vigančan, ale vzal jsem si manželku, která pochází z Hutiska a bydlíme tam. Hrát za Vigantice v jednom dresu s Milanem Barošem bylo sice velké lákadlo, ale vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu je pro mě okresní přeboru, který Hutisko hraje, ideální soutěží,“ pochvaluje si 46letý bývalý hráč prvoligovíé Opavy, Sigmy Olomouc či německého Bielefeldu. „Zavolal jsem mým kamarádům Robertu Křenkovi a Emilu Nečasovi. Jsem rád, že i oni se mnou na Hutisku hrají.

Pořád platí, že chcete na jedno utkání přestoupit do Vigantic a zahrát si společně s Milanem Barošem a René Bolfem?

Měli jsme to naplánované na první kolo sezony doma s Juřinkou. Jenže já jsem měl problém s kolenem, s prasklým meniskem a teprve v minulých dnech jsem dostal výživovou injekci. Nechtěl jsem to hrotit a raději to vyzkoušel na Hutisku. Navíc nechci ve Viganticích zabírat místo mladším hráčům, na Hutisku nás zase tolik není. Naše domluva s klukama, vedením Vigantic v čele s Pavlem Šturalou, pořád platí a snad to na jaře uskutečníme. Nemusíme hrát spolu celé utkání, stačí jeho část. 1. A třída je oproti okresnímu přeboru fofr. I tak si myslím, že to bude pro diváky atraktivní a pro nás taková symbolická akce pro Vigantice. My jsme s Milanem odchovanci Modré hvězdy a Renda Bolf, byť je z Rožnova, tak ve Viganticích žije více než 25 let.

Čekal jste Hutisko na čele neúplné tabulky?

Hodně vypovídající byl první zápas na Horní Bečvě. Tam jsme začali dobře, jenže pak jsme s nimi chtěli hrát nahoru, dolů a to nešlo. My máme snad nejstarší tým v okresním přeboru. Horní Bečva je jeden z hlavních kandidátů na postup. Do špičky se dotáhne Zubří. Čekal jsem tam ještě Střítež. My jsme absolvovali nějaké přípravné utkání již během jara, kdy se nedohrála loňská sezona. Věděl jsem, že nebudeme hrát o záchranu, ale že jsme úplně nahoře, je pro mě příjemné překvapení. Chtěl bych, aby se na Hutisko vytvořil kádr 15 až 16 hráčů, my starší jsme mohli každý zápas v klidu střídat. Mě by vyhovovalo hrát tak 60 minut a pak jít dolů. Až se ukáže, že na Hutisku my staří zabíráme místo, tak to zabalíme

Na klubové trenérské úrovni jste aktuálně bez angažmá?

Úplně bez angažmá nejsem. Pracuji jako asistent trenéra U 20. Měli jsme nějaké kempy na podzim, ale moc toho vzhledem k současné situaci nebylo. Na jeden zápas jsme byli povoláni v Olomouci k áčku k trenéru Holoubkovi, kdy reprezentační áčko hrálo proti Skotsku.

Uvidíme Vás na jaře trénovat nějaký klub?

Uvidíme, jaké nabídky přijdou. Od toho se bude odvíjet i to, kolik zápasů pak za Hutisko sehraji. Nyní na podzim jsem z osmi zápasů chyběl jen jediný a to doma proti Zašové.