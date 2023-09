/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vítězem okresního kola fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku na Frýdeckomístecku, který je určen firmám, se stal hned při své premiéře v soutěži tým Hyundai Motor Manufacturing, který ve finále na hřišti ve Staříči zdolal výběr Technických služeb Havířov 3:2. Třetí místo obsadil Lenzing Biocel Paskov I po vítězství nad Huisman Konstrukce 2:0. Celkem se podniku zůčastnilo sedm mužstev.

Zaměstnanecká liga Deníku (25. 9. 2023, Staříč) | Video: Jakub Nohavica

„Je to skvělý turnaj a výborná příležitost pro společnosti v regionu se prezentovat prostřednictvím fotbalu. Naše firma sídlí v Nošovicích, je velká a kluci, co tady byli, jsou z jednotlivých divizí, oddělení, takže je hezké se tady sejít, zahrát si a popovídat si. Sešla se nám skvělá parta. Všichni jsme si to užili,“ pochvaloval si Zdeněk Staněk, opora vítězného týmu Hyundai Motor Manufacturing.

„Účastnili jsme se poprvé a hned jsme vyhráli, to je paráda. Teď nás čeká regionální kolo, třeba se nám povede uspět i v něm, nějakou kvalitu máme. A případné celorepublikové finále? Byl by to skvělý zážitek, ale nechci předbíhat. Je třeba jít krok po kroku,“ prohlásil Zdeněk Staněk, který má na svém kontě 30 ligových startů za Baník Ostrava, ještě v loňské sezoně kopal třetí ligu za Frýdlant nad Ostravicí.

„Kariéru jsem ukončil v létě, v červenci mi bylo osmatřicet, ta třetí liga už se nedala časově skloubit s prací a rodinou,“ vysvětlil Zdeněk Staněk, který pracuje v Hyundai na oddělení nákupu a vývoji dílů. „Je to hlavně o komunikace s dodavateli a vyjednávání cen. Musíme dělat vše proto, abychom plnili výrobní požadavky bez problémů,“ dodal Zdeněk Staněk, který oblékal dres ostravského Baníku v letech 2004 až 2007.

Podruhé v řadě byli blízko postupu do regionálního kola Technické služby Havířov. Ve finále však znovu narazili. „Všichni jsme zklamaní. Šli jsme do toho s tím, to vyhrát, věřili jsme, že se to povede. Minule prohrané finále, teď zase, je to škoda. Hyundai nás porazil i ve skupině, měli v týmu zkušené kluky, pohlídali si to,“ uznal tahoun Technických služeb Havířov Boris Förster, který obléká dres divizního lídra z Hlubiny.

VÝSLEDKY

Zaměstnanecká liga Deníku

(4. ročník, okresní kolo ve Staříči):

Skupina A: Hyundai Motor Manufacturing - Lenzing Biocel Paskov II 7:0, Hyundai Motor Manufacturing – GO Steel 8:0, Hyundai Motor Manufacturing – Technické služby Havířov 2:0, Technické služby Havířov - Lenzing Biocel Paskov II 9:0, Technické služby Havířov – GO Steel 4:0, GO Steel - Lenzing Biocel Paskov II 2:2.

Skupina B: Lenzing Biocel Paskov I – Apolmont Steel 6:0, Lenzing Biocel Paskov I - Huisman Konstrukce 0:3, Huisman Konstrukce – Apolmont Steel 2:1.

Finále: Hyundai Motor Manufacturing – Technické služby Havířov 3:2. O 3. místo: Lenzing Biocel Paskov I – Huisman Konstrukce 2:0. Semifinále: Hyundai Motor Manufacturing – Lenzing Biocel Paskov I 2:0, Technické služby Havířov – Huisman Konstrukce 3:1.

Konečné pořadí: 1. Hyundai Motor Manufacturing, 2. Technické služby Havířov, 3. Lenzing Biocel Paskov I, 4. Huisman Konstrukce, 5. GO Steel, 6. Apolmont Steel, 7. Lenzing Biocel Paskov II.