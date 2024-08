AC Milán, Inter Milán, FC Turín, Udine, Empoli a další velké kluby. Zajímavé obsazení měl turnaj v Itálii, kam se mládežníci Baníku vydali krátce po tom, kdy porazili 3:2 Bayern Mnichov.

„Věděli jsme, že nás tam čeká konfrontace s akademiemi, které patří mezi nejlepší na světě. O to více jsme chtěli uspět a ukázat, co umíme my. A dnes jsem opravdu moc rád za to, jakým způsobem jsme se na tomto turnaji prezentovali," řekl pro klubový web trenér mladšího dorostu Baníku David Holiš.

Jeho svěřenci remizovali se stejně starými hráči slavného AC Milán 4:4, když dvakrát nad bývalým klubem Marka Jankulovského vedl. Kromě toho ve skupině porazili celek Cjarlins Muzane 5:0 a Triestina Calcio 7:1. Po prvním místě ve čtvrtfinále Baník vyřadil po výsledku 2:1 chorvatský NK Istra.

Cestu ostravského týmu ukončil až v semifinále FC Turín, po remíze 1:1 prohrál Baník na penalty. Baníku však díky výsledkům v základní skupině patřila celková 3. příčka těsně před čtvrtým AC Milán. „Jsem rád, že kluci drželi se všemi soupeři kvalitativně a výkonnostně krok. A v každém utkání nastala pasáž, někdy dlouhá, někdy třeba méně, v níž svého soupeře přehrávali. Kluci se zkrátka dokázali vyrovnat svým vrstevníkům z nejlepších světových akademií," konstatoval pro web fcb.cz David Holiš.

„Chtěli jsme víc. Náš tým je tak mentálně nastaven, že chtěl jít do finále a v tom finále vyhrát. Kluci cítili, že pokud odvedou maximum toho, co v nich je, je to dosažitelný cíl. Ztracený penaltový rozstřel nás ale dál nepustil a v kabině i přes to všechno, co se nám povedlo a jak jsme se na turnaji prezentovali, převládlo zklamání. Nicméně to pro nás byla velice důležitá zkušenost a poznání, které naše hráče zase o něco posune," uzavřel Holiš.