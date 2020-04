Zápasem žije doslova celé Ostravsko, protože Baník po delší době nevstupuje do utkání jako outsider a reálně může pomýšlet na vítězství. Ostravští fotbalisté ale připouštějí, že bez podpory svých věrných fanoušků mohou proti lídrovi tabulky jen těžko uspět. „Všichni v kabině věříme, že nás lidi přijdou povzbudit a na Bazalech bude opět vynikající atmosféra," řekl za všechny kapitán Baníku René Bolf.

1. Vedení Baníku se rozhodlo, že vstupné na dnešní zápas bude činit pouze 10 korun. Výtěžek ze vstupného navíc klub poukáže na charitativní účely.

Deník: Za "pětku" uvidíte atraktivní fotbal a ještě podpoříte Dětský domov ve Slezské Ostravě.

2. Už dlouho nebyla šance Baníku na úspěch v zápase se Spartou tak velká.

Deník: Pražané sice vedou ligu, ale jejich aktuální forma má k přívlastku "mistrovská" na hony daleko.

VIDEOPOZVÁNKA (někdy je potřeba několik sekund počkat, než se načte):

Jak výjimečný stream sledovat?

Ten, kdo chce dnes od 18 hodin sledovat na oficiálních stránkách fotbalového Baníku Ostrava (www.fcb.cz) památný ligový šlágr z 1. března 2003 proti Spartě Praha, který se hrál na vyprodaných Bazalech, má stále možnost.



Je to jednoduché:

Na stránkách společnosti Ticketlive si zakoupíte „vstupenku“ za cenu od 20 do 90 korun. Je možné si přenos zajistit také koupí VIP „vstupenky“ v ceně 500 korun.

Po provedení platby „vstupenku“ obdržíte ve formě kódu, který je poté nutno použít pro spuštění streamu. Výtěžek z prodeje „vstupenek“ bude věnován na rozvoj mládeže Baníku.

Stávající permanentkáři budou mít přístup ke streamu zdarma.

3. Výkop je ve 14.25 hodin, takže po zápase je ještě dostatek času zápas v oblíbené hospůdce detailně rozebrat.

Deník: Ušetřené peníze za levnější vstupné je třeba využít. Doma budete mít neprůstřelné alibi - jdete přece na Baník! V neděli je volno a to čepované chutná i v zimě.

4. Střelecká forma ostravského útočníka Václava Svěrkoše je úžasná. V lize dal letos už osm branek a na vedoucího Kowalíka ztrácí už jen jeden gól.

Deník: Společně s populárním hlasatelem Daliborem Suchánkem se i my ptáme: Obuje ostravský Totti opět střelecké boty?

5. "Mozek" Baníku Martin Lukeš má zápasy se silnými soupeři hodně rád. Právě v nich může nejen sobě, ale všem fanouškům v republice ukázat, jak velký hráč je.

Deník: Pokud Martin zopakuje výkon z Teplic, tak i milionový sparťan Lukáš Zelenka zezelená závistí.

6. První pankáč v české lize se jmenuje Tomáš Hübschmann, v minulém kole vyběhl na letenský trávník s červeným přelivem. I když se ostravské ofenzivní perly Lukeš a Svěrkoš ke hnutí skinheads nehlásí, jejich kratší sestřihy by mohly pankáče Hübschmanna vystrašit.

Deník: Hübschmann sice v lednu sebral Svěrkošovi titul Talent roku, ale snadno by se mu mohlo stát, že při ofenzivních náletech hbitého útočníka by mohl žádat trenéra Kotrbu o kinedryl.

7. Rozhodčí! Je to k nevíře, ale "železná" Sparta letos ještě nekopala pokutový kop!

Deník: Snad se, pane Vidlák, neslitujete, a Pražané ho nebudou kopat zrovna na Bazalech.

8. Co by Sparta za beka kvalit ostravského kapitána Reného Bolfa letos dala. Před Teplicemi týden netrénoval a pak smazal domácí útočníky Zelenku i Verbíře.

Deník: Dobrá rada pro útočníky Sparty: tudy cesta nevede!

9. Karel Poborský. Po českých trávnících neběhá větší fotbalová hvězda, která v minulosti hrála za Manchester United, Benficu Lisabon a římské Lazio.

Deník: Karle, nech si síly do Holandska, postup na ME je přece přednější.

10. Zápas vysílá přímým přenosem TV Nova, a tak z profesního pohledu není třeba jiného komentáře …

Deník: Přece si společně nenecháme ujít ten krásný pocit, kdy 15 tisíc hrdel sborově odpovídá na otázku: Kdo vyhraje zápas?