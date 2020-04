„Bylo to něco úžasného, moc lidem děkujeme. Ani nedokážu popsat, jak moc jsme všichni šťastní, že jsme je nezklamali a Spartu porazili. Vítězství patří jim, protože nám připravili nezapomenutelný zážitek," rozplýval se po výsledku 3:2 ostravský útočník Václav Svěrkoš, který potvrdil pověst chladnokrevného kanonýra.

Ve 20. minutě se Svěrkoš drze vřítil do velkého vápna, kde ho Hübschmann fauloval. Sudí Vidlák nezaváhal a odpískal penaltu. „Ke kontaktu tam došlo. Hübschmann mě trefil kolenem,“ dušoval se Svěrkoš, který si hned po inkriminovaném momentu vzal míč a šel jedenáctku kopnout.

Sparťané mohutně proti výroku sudího protestovali a navíc se snažili Svěrkoše znervóznit. Bazaly takřka dvě minuty trnuly napětím, zda Svěrkoš vsítí svou devátou branku v sezoně. „Nervózní jsem nebyl, věřil jsem, že vyrovnám. Když se rozvlnila síť, byl jsem úplně mimo a radostí bych snad vyskočil až do nebe," smál se Svěrkoš.Ten běžel k lavičce Baníku, kde mu kopačku vyleštil náhradní gólman Daněk. „Byli jsme tak domluveni," uvedl Svěrkoš, který od té chvíle bezmezně věřil, že jeho tým je schopen Spartu porazit.

„V úvodu byla Sparta fakt lepší. Po vyrovnávací brance jsme ale hodili za hlavu nervozitu a odehráli senzační zápas. Před takovým publikem se hraje každému výborně. Makali jsme všichni na doraz, lidé nás hnali dopředu. Žádný balon pro nás nebyl ztracený, na trávníku bychom všichni vypustili duši," pochvaloval si výkon týmu ostravský útočník, který ale byl v 69. minutě nucen střídat.

„Chytaly mě křeče, nešlo to,“ jedinkrát při rozhovoru sklopil trochu smutně oči Svěrkoš, který při svých útočných náletech naháněl pražským obráncům hrůzu. "Škoda, že mi v závěru první půle vytáhl Blažek tu střelu nad břevno," litoval Svěrkoš, který si ale spravil chuť ve druhé půli, kdy ideální přihrávkou vybídl ke skórování Maria Ličku.

„Gól na 2:1 nás ještě více zvedl, už předtím měl šanci Martin Lukeš, který hrál taky výborně. I z toho důvodu si myslím, že tři body zůstaly v Ostravě zaslouženě," zakončil Svěrkoš.

Sezona 2002/2003 (18. kolo, 1. března 2003, Bazaly)

Baník Ostrava – Sparta Praha 3:2 (1:1)

Branky: 58. a 72. Mario Lička, 23. z pen. Svěrkoš – 6. Zelenka, 88. Sionko. Rozhodčí: Vidlák – Gulajev, Talpa. ŽK: Laštůvka, Čížek, Žůrek – Hübschman, Michalík, Zbončák. ČK: 90. Michalík (Sparta). Diváci: 17 263.

Proč nehrál Látal?

Ostrava - Třiatřicetiletý záložník nebo obránce Radek Látal, jeden z nejzkušenějších hráčů ligy, který odkopal stovky skvělých zápasů v bundeslize, k zápasu se Spartou nenastoupil. "Měl jsem dlouho zdravotní problémy, bral jsem tři druhy antibiotik a užívat jsem je přestal až ve čtvrtek. Na celý zápas by to asi ještě nebylo a sedět na lavičce, to moc nemám rád," řekl Radek Látal. Jeho slova potvrdil také trenér Baníku Erich Cviertna. "Je rozumnější, když se dá úplně do pořádku," podotkl. Látal se na zápas díval doma v televizi. "Kluci hráli skvěle a je mi líto, že jsem před takovou návštěvou nemohl nastoupit. To jsem zažil naposledy v Německu," mínil bývalý hráč Schalke 04. (au)