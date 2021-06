Hráli jsme vysoko, aktivně a byla tam spousta dobrých věcí. Na druhé straně chyběl lepší přechod do útoku, odvaha a správné řešení určitých situací. Možnost zlepšení je i ve hře bez míče, pak když ho získáme, nezbavovat se ho tak jednoduše a určitě i ve vykrývání prostorů.

Útočník Kane odehrál nejlepší zápas na turnaji, spolu s trojicí Sterling, Grealish, Saka pod ním nám dělali potíže. Byl vidět náš respekt z fantastického protiútoku Angličanů, zároveň jsme neměli tolik šancí, ale kolikrát se vám povede zaskočit a překonat skvělou defenzivu takového soupeře?

Celkově to bylo završení tří utkání ve skupině, splnili jsme cíl tedy postup a teď bude otázkou, jak se popereme s osmifinále. Co cítím jako plus, že sami ti kluci vědí, že jsou schopni hrát ještě lépe. Nejsou spokojeni. To je dobře. Horší by bylo, kdyby věděli, že hráli na maximum a bylo to málo. I když jsem od druhé půle proti Anglii čekal víc, mužstvo má svou sílu, a to ještě neukázalo tu největší. Teď je otázkou, jestli to předvede ve dni D a hodině H.

Seminární práci z mistrovství Evropy jsme odevzdali a obhájili si ji za dobře. Nyní ale přijde na řadu pravá zkouška. Možná až maturita, která bude hlavně o mentálním výkonu.

Verner Lička, bývalý fotbalový útočník a trenér